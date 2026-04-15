Депутат напомнил, что участие в субботниках и корпоративах не может быть принудительным

Ярослав Нилов предупредил работодателей: давление и угрозы незаконны

15 апреля 2026, 13:31, ИА Амител

Участие в субботниках, выездных корпоративах и туристических походах — дело сугубо добровольное. Об этом "Абзацу" напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Единственное, что имеет юридическую силу, — это пункты, прописанные в трудовом договоре.

«Любое запугивание, давление, шантаж — все это выходит за рамки Трудового кодекса, и за это могут наступить правовые последствия. Как минимум административный штраф. Поэтому субботник — дело добровольное, и работодателю нужно относиться к этому очень осторожно», — заявил депутат.

В качестве примера Нилов привел трагический случай в Ставропольском крае. Местные власти вывели сотрудников на субботник, в результате чего у одной из работниц подскочило давление — женщина умерла. Трудовая инспекция признала действия работодателя незаконными.

Парламентарий призвал руководителей компаний соблюдать технику безопасности и помнить, что главный ориентир в трудовых отношениях — Трудовой кодекс. За принуждение к "добровольным" мероприятиям грозят штрафы и другие правовые последствия.