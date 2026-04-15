В Барнауле мужчина погиб после падения с крыши многоэтажки

15 апреля 2026, 14:55, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина погиб после падения с крыши многоквартирного дома на улице Солнечная Поляна. Трагедия произошла у дома № 29, на месте работают правоохранительные органы, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По предварительной информации, мужчина упал с крыши здания. Очевидцы и жители сообщают, что погибший, предположительно, мог работать слесарем и имел доступ к техническим помещениям, включая крышу. При этом точные причины произошедшего пока не установлены.

Как уточнили в следственном управлении, по факту падения пожилого мужчины с крыши многоэтажного дома зарегистрирована доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.