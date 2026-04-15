Россиян предупредили о росте случаев "червя в глазу" из-за укуса комара

Дирофиляриоз перестал быть экзотикой для юга России и уверенно шагает в среднюю полосу

15 апреля 2026, 18:46, ИА Амител

Комары, которые переносят возбудителей дирофиляриоза, перестают обитать исключительно в южных регионах России — сегодня заболевание "уверенно шагает" в среднюю полосу и в ближайшие годы будет встречаться все чаще. Об этом заявил Мурад Шахмарданов, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета. Его слова приводит пресс-служба университета.

Дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, при котором возбудитель (круглый червь) передается человеку через укус инфицированного комара. Личинка созревает до взрослой особи за несколько месяцев. Сам червь может достигать 10–30 см в длину. Чаще всего он мигрирует под кожей, но в 10–15% случаев паразит выбирает глаз.

Так, ранее в Чебоксарах 20-сантиметровый паразит поселился под верхним веком 52-летнего мужчины. По словам профессора Шахмарданова, это не единичный случай, а "симптом большого процесса". «Причина — не в том, что черви мутировали или стали агрессивнее. Причина — в изменении климата», — пояснил он.

Комары, переносящие личинок дирофилярий, традиционно обитали в регионах с теплым и продолжительным летом: Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, Крым, Нижнее Поволжье. Но последние 10–15 лет, объясняет профессор, наблюдается устойчивое потепление в Центральной России.

«Сегодня дирофиляриоз регистрируется в Московской, Владимирской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областях, в Чувашии, Татарстане и других регионах, где раньше о нем только читали в учебниках», — рассказал Мурад Шахмарданов.

Говоря об опасности дирофиляриоза, профессор отметил, что он "не убивает быстро", но опасен:

потерей зрения при глазной форме (червь механически повреждает структуры глаза, вызывает вторичную глаукому);

вторичными инфекциями и абсцессами в месте локализации паразита;

тяжелыми аллергическими реакциями на продукты жизнедеятельности червя;

диагностическими ошибками: подкожный узел часто принимают за липому, атерому или опухоль, поэтому человек может годами лечиться не от того, пока червь растет и мигрирует.

Чтобы предотвратить заражение дирофиляриозом, Мурад Шахмарданов советует:

защищаться от комаров — особенно вблизи водоемов, в парках и на дачах;

обрабатывать домашних питомцев, регулярно давать им препараты от дирофилярий;

не спать с открытыми окнами без сеток — особенно на нижних этажах и в сельской местности;

изучать симптомы и в случае заболевания не откладывать визит к инфекционисту или хирургу; если в глазе появилось ощущение инородного тела, "волны", "змеи" — срочно к офтальмологу.

Профессор также отметил, что в случае заболевания нельзя греть и массировать подозрительные узелки, пытаться удалять паразита самостоятельно, а также заниматься самодиагностикой и самолечением "от аллергии" или "от фурункула".