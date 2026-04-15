Почти 320 тысяч человек провакцинируют от клещей в Новосибирске

Большая часть из них пройдет ревакцинацию

15 апреля 2026, 21:38, ИА Амител

Вакцина / Фото: из архива amic.ru

318 730 человек планируется привить против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в Новосибирске в 2026 году, сообщает "Om1 Новосибирск" со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что 145 100 человек пройдут первичную вакцинацию, а 173 630 — ревакцинацию.

На текущий год в регионе запланирована закупка 310 тысяч доз профильной вакцины. Во второй половине апреля ожидается очередная поставка препаратов в государственные лечебные учреждения.

По состоянию на 1 января 2026 года, переходящий остаток с 2025-го на 2026 год вакцины для профилактики КВЭ в медучреждениях, подведомственных областному Минздраву, составил 424 225 доз. По состоянию на 1 апреля, остаток вакцины в медицинских организациях составляет 258 820 доз.

«Дополнительно сообщаем, что на территории Новосибирской области в мае 2026 года будут проведены поставки иммунобиологических лекарственных препаратов на безвозмездной основе в рамках реализации календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, выпускаемых из государственного резерва в связи с освежением, для профилактики КВЭ в количестве 72 500 доз и противоклещевого иммуноглобулина — 36 000 доз», — отметили в министерстве.

Как указывают в ведомстве, запланированный объем препаратов позволит выполнить план вакцинации в полном соответствии с требованиями санитарных правил.

Гость

21:43:10 15-04-2026

Зато у нас не вакцинируют. Спрашивал в поликлинике, отправили в Барнаул в ресомед, вот ближняя дорога туда ехать, хоть и с Алтацки.

Гость

23:44:28 15-04-2026

а во всех районах Алтая и республики вообще всех и всегда вакцинируют и детей - поголовно. При чем тут Новосибирск ваш??

Элен без ребят

07:34:01 16-04-2026

а зачем нам эта информация про Н-ск? что в Барнауле и крае с вакцинацией?

