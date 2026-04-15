Такой день. Острая нехватка водителей автобусов и снижение уровня воды в Оби

О главных событиях региона за 15 апреля

15 апреля 2026, 23:51, ИА Амител

Власти Барнаула изъяли для дальнейшего сноcа еще четыре аварийных дома на территории краевой столицы. Одно из зданий — долгожитель, возраст которого уже перешагнул отметку в сто лет. Еще одна постройка из списка отмечает столетие в 2026 году. Документы об изъятии домов в пользу города опубликованы на правовом портале Барнаула.

В Барнауле остро не хватает водителей и кондукторов общественного транспорта — дефицит кадров достигает 40%. При этом зарплаты за год заметно выросли, но ситуацию это пока не переломило. Например, зарплата водителей автобусов в краевой столице достигает 116 тысяч рублей, а кондукторов — почти 60 тысяч рублей в месяц. Об этом amic.ru сообщили в администрации города.

В Барнауле стартует масштабное строительство нового микрорайона Поток. Уже в конце 2026 года планируется возведение первого дома в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом стало известно на круглом столе, организованном Союзом строителей Алтайского края. С деталями реализации проекта выступил заместитель директора компании "Союз-инжиниринг" (входит в ГК "Союз") Валентин Дрюпин.

Капитан барнаульской команды по мини-футболу "Алтайэнерго" Евгений Орехов скончался от редкой формы рака, ему было 36 лет.

В Барнауле уровень воды в Оби начал снижаться, однако паводковая ситуация остается под контролем. На утро 15 апреля он составил 483 см над нулем водомерного поста.

На границе Алтайского края с Монголией специалисты Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 100 кг продукции животного происхождения, которую пытались ввезти с нарушениями.

15 апреля в Камне-на-Оби произошло обрушение участка набережной. Кадры происшествия попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как массивный фрагмент берега откалывается и уходит под воду буквально в нескольких метрах от рыбаков.

Лесоводы южной части Алтайского края из Ключевского и Степно-Михайловского лесничества традиционно первыми включились в работу по посадке леса, рассказал глава региона Виктор Томенко. Как отметил губернатор, на этой неделе к работам также присоединяются в Озеро-Кузнецовском лесничестве.