В Барнауле усиливают меры противопожарной безопасности

В краевой столице планируют выжигать сухую траву, убирать мусор в парках и беседовать с жителями о том, как уберечься от огня

16 апреля 2026, 09:30, ИА Амител

Власти Барнаула изучают механизмы изъятия земельных участков у тех, кто систематически нарушает правила пожарной безопасности. Повод — тревожная статистика: в 2025 году в Барнауле и пригородных поселках случилось 130 возгораний сухой травы. Огонь прошел почти 6,3 гектара. По сравнению с 2024-м число пожаров выросло в два раза, а площадь — в три раза.

Меру обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, сообщает пресс-служба мэрии.

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Андрей Нейман рассказал, как город готовится к сезону природных пожаров:

«В Барнауле для своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров создано порядка 30 патрульно-маневренных групп, организована работа шести территориальных добровольных пожарных дружин общей численностью более 50 человек. В зону риска перехода природных пожаров попадает 20 населенных пунктов, шесть учреждений летнего отдыха детей, ряд садоводств».

Готовиться начали еще осенью. Тогда провели опашку — создали минерализованные полосы, которые не дают огню перекинуться на дома. Сейчас эти полосы проверяют, а где нужно — обновляют. Также планируют контролируемые отжиги сухой травы, уборку мусора в парках и скверах и рейды, во время которых жителям объясняют, как не допустить пожара.

Главы Ленинского и Индустриального районов отчитались о своей работе. Они уточнили списки поселков и территорий в зоне риска, проверили сирены оповещения, обновили пожарные щиты и организовали объезды, чтобы следить за обстановкой.

Начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Александр Валуйских рассказал, как будут тушить лесные пожары:

«В 2026 году до начала пожароопасного сезона проведены комиссионные осмотры пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных наблюдательных вышек, лесопожарных формирований. На территории Барнаульского лесничества обнаружение лесных пожаров планируется проводить с шести вышек, для тушения лесных пожаров готовы пять лесопожарных станций», — отметил Валуйских.

На вооружении муниципального учреждения "Лесное хозяйство" — малый лесопатрульный комплекс и трактор с лесным комбинированным плугом для опашки. С началом сезона начнется ежедневное патрулирование. Также установят 17 информационных стендов о мерах пожарной безопасности и 15 шлагбаумов, чтобы ограничить доступ граждан в леса в самые опасные периоды.

Подводя итоги, Игорь Лисин поставил задачу: сделать все, чтобы огонь не пришел в жилые кварталы. Нужно не просто тушить пожары, а не допускать их распространения. Особое внимание — раннему обнаружению возгораний, чтобы ликвидировать их на начальной стадии, пока пламя не набрало силу.