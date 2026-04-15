Планирующие отдых на майские праздники россияне отправятся за границу

В топ-5 популярных стран по доле бронирований вошли Турция, Япония, Китай, Республика Беларусь и Италия

15 апреля 2026, 18:17, ИА Амител

Деревня, сельский туризм / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в период майских праздников 2026 года за рубеж собираются отправиться чуть более трети россиян, планирующих отпуск, — остальные (свыше 60%) предпочтут отдых внутри страны. Об этом пишет РИА Новости.

Анализ бронирований отелей на период с 1 по 11 мая 2026‑го и их сопоставление с аналогичными данными за 2025 год показали: структура спроса между внутренним и выездным туризмом практически не изменилась — 64% отельных заказов оформляются в России, 36% — за границей.

Аналитики зафиксировали любопытную тенденцию: хотя в текущем году количество выходных дней сократилось, россияне стали планировать более длительные поездки за рубеж.

В результате средний срок проживания в заграничных отелях увеличился с 3,1 дня в 2025‑м до 3,3 дня в 2026‑м. При этом средняя стоимость суточного размещения сохранилась на прошлогоднем уровне — 19,4 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у россиян пользуются Турция, Япония, Китай, Республика Беларусь и Италия. Внутренний туризм также демонстрирует устойчивую динамику: граждане выбирают более короткие путешествия по России со средним сроком бронирования 2,2 дня (в 2025 году показатель достигал 2,5 дня).

Средняя цена суточного проживания в отечественных отелях составляет 10,5 тысячи рублей. Самыми востребованными городами для майского отдыха внутри страны стали Санкт‑Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород и Калининград.