НОВОСТИНедвижимость

К концу 2026 года ипотека в России станет доступнее

Даже снижение ставки на 2–3 п. п. позволяет сэкономить десятки тысяч рублей в год, а переход к двузначным ставкам радикально меняет нагрузку на семейный бюджет

15 апреля 2026, 17:05, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Снижение ключевой ставки не сразу повлияет на стоимость кредитов, а лишь через две-четыре недели. Заметные изменения по займам и ипотеке проявятся в течение двух недель после заседания Центрального банка 24 апреля, то есть в мае, заявил "Газете.Ru" доктор экономических наук Юрий Шедько.

Он добавил, что 24 апреля ключевая ставка может уменьшиться с 15 до 14,5%, что сделает кредиты доступнее.

«Ставки по ипотеке могут снизиться на 0,3–0,5 процентных пункта, — пояснил эксперт. — В результате средняя ставка по кредитам на новостройки составит 19,4–19,6%, а на вторичное жилье — 19,1–19,3%. По потребительским кредитам снижение будет менее значительным — на 0,2–0,4 процентных пункта, а ставки будут колебаться в пределах 19,5–29,5%».

Шедько рекомендует заемщикам не брать долгосрочные кредиты в ближайшие месяцы, а дождаться программ рефинансирования, которые могут стать востребованными к осени 2026 года.

Ранее россиянам рассказали, как накопить на взнос по ипотеке при доходе менее 80 тысяч рублей.

Ипотека, пенсионер, договор / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Роскачестве объяснили, как пенсионеру получить ипотеку и что для этого требуется

Пенсионеры могут участвовать в общих льготных программах (например, "Семейная ипотека" или "Сельская ипотека"), если соответствуют их условиям
НОВОСТИНедвижимость

Экономика недвижимость банки ипотека ставка

Комментарии 3

Avatar Picture
Вежливый Человек

17:14:53 15-04-2026

А если нет мы отрежем язык эксперту прогнозисту?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:57:35 15-04-2026

водите просто РАссрочку без взносов, и демография рванет. застройщики - враги народа пока что сейчас, враги отечества!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:58 16-04-2026

Прихвостни застрйщиков минусуют?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров