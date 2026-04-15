Даже снижение ставки на 2–3 п. п. позволяет сэкономить десятки тысяч рублей в год, а переход к двузначным ставкам радикально меняет нагрузку на семейный бюджет

15 апреля 2026, 17:05, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Снижение ключевой ставки не сразу повлияет на стоимость кредитов, а лишь через две-четыре недели. Заметные изменения по займам и ипотеке проявятся в течение двух недель после заседания Центрального банка 24 апреля, то есть в мае, заявил "Газете.Ru" доктор экономических наук Юрий Шедько.

Он добавил, что 24 апреля ключевая ставка может уменьшиться с 15 до 14,5%, что сделает кредиты доступнее.

«Ставки по ипотеке могут снизиться на 0,3–0,5 процентных пункта, — пояснил эксперт. — В результате средняя ставка по кредитам на новостройки составит 19,4–19,6%, а на вторичное жилье — 19,1–19,3%. По потребительским кредитам снижение будет менее значительным — на 0,2–0,4 процентных пункта, а ставки будут колебаться в пределах 19,5–29,5%».

Шедько рекомендует заемщикам не брать долгосрочные кредиты в ближайшие месяцы, а дождаться программ рефинансирования, которые могут стать востребованными к осени 2026 года.

