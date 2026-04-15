В российских школах могут появиться уроки этикета
В рамках модуля предусмотрены практические занятия в формате тренингов
15 апреля 2026, 17:32, ИА Амител
Центр "Сорок Сороков" предложил ввести обязательные уроки этикета в российских школах. Они обратились к министру просвещения с идеей добавить в программу ОБЖ для учеников 5–9-х классов раздел "Культура поведения и этикет", пишет Life.ru.
«Современные подростки часто ведут себя невежливо и не умеют общаться без конфликтов. Проблема носит системный характер и не может быть решена только за счет семейного воспитания», — считают общественные деятели.
Новый раздел планируется включить в ОБЖ, который уже охватывает вопросы безопасного взаимодействия в обществе. При этом общий объем программы останется прежним. Программа будет включать следующие темы, важные для юношей и девушек:
-
навыки оказания и принятия помощи;
-
правила общения в интернете и соцсетях;
-
стратегии поведения в конфликтных ситуациях;
-
культура речи;
-
вопросы внешнего вида и гигиены;
-
особенности общения в личной и неформальной обстановке.
Кроме того, запланированы практические занятия в форме тренингов, на которых школьники будут изучать:
-
правила вежливого общения и знакомства;
-
нормы поведения в транспорте, театре и кино;
-
этические аспекты общения в медицинских и государственных учреждениях;
-
основы культуры застолья и бытовые правила.
Инициаторы уверены, что этот модуль поможет сформировать единый подход к воспитанию культуры поведения, что сложно достичь на уровне отдельных школ или регионов.
Если проект будет одобрен, к разработке программы привлекут педагогов, психологов и специалистов по культуре.
17:44:16 15-04-2026
Сорок бездельников! Какое-то светло-синее братство, ей-богу!
18:19:44 15-04-2026
В связи с этим не могу не вспомнить, как Сорок сороков агрились на всех в телеграме, когда они на пирожках узрели ПЕЧАТЬ ДИАВОЛА!!! (дырочки в форме звезды), а интернет-пользователи написали им, что они больные идиоты