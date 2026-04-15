15 апреля 2026, 17:32, ИА Амител

Школа, уроки этикета / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Центр "Сорок Сороков" предложил ввести обязательные уроки этикета в российских школах. Они обратились к министру просвещения с идеей добавить в программу ОБЖ для учеников 5–9-х классов раздел "Культура поведения и этикет", пишет Life.ru.

«Современные подростки часто ведут себя невежливо и не умеют общаться без конфликтов. Проблема носит системный характер и не может быть решена только за счет семейного воспитания», — считают общественные деятели.

Новый раздел планируется включить в ОБЖ, который уже охватывает вопросы безопасного взаимодействия в обществе. При этом общий объем программы останется прежним. Программа будет включать следующие темы, важные для юношей и девушек:

навыки оказания и принятия помощи;

правила общения в интернете и соцсетях;

стратегии поведения в конфликтных ситуациях;

культура речи;

вопросы внешнего вида и гигиены;

особенности общения в личной и неформальной обстановке.

Кроме того, запланированы практические занятия в форме тренингов, на которых школьники будут изучать:

правила вежливого общения и знакомства;

нормы поведения в транспорте, театре и кино;

этические аспекты общения в медицинских и государственных учреждениях;

основы культуры застолья и бытовые правила.

Инициаторы уверены, что этот модуль поможет сформировать единый подход к воспитанию культуры поведения, что сложно достичь на уровне отдельных школ или регионов.

Если проект будет одобрен, к разработке программы привлекут педагогов, психологов и специалистов по культуре.