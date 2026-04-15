В российских школах могут появиться уроки этикета

В рамках модуля предусмотрены практические занятия в формате тренингов

15 апреля 2026, 17:32, ИА Амител

Школа, уроки этикета / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Центр "Сорок Сороков" предложил ввести обязательные уроки этикета в российских школах. Они обратились к министру просвещения с идеей добавить в программу ОБЖ для учеников 5–9-х классов раздел "Культура поведения и этикет", пишет Life.ru.

«Современные подростки часто ведут себя невежливо и не умеют общаться без конфликтов. Проблема носит системный характер и не может быть решена только за счет семейного воспитания», — считают общественные деятели.

Новый раздел планируется включить в ОБЖ, который уже охватывает вопросы безопасного взаимодействия в обществе. При этом общий объем программы останется прежним. Программа будет включать следующие темы, важные для юношей и девушек:

  • навыки оказания и принятия помощи;

  • правила общения в интернете и соцсетях;

  • стратегии поведения в конфликтных ситуациях;

  • культура речи;

  • вопросы внешнего вида и гигиены;

  • особенности общения в личной и неформальной обстановке.

Кроме того, запланированы практические занятия в форме тренингов, на которых школьники будут изучать:

  • правила вежливого общения и знакомства;

  • нормы поведения в транспорте, театре и кино;

  • этические аспекты общения в медицинских и государственных учреждениях;

  • основы культуры застолья и бытовые правила.

Инициаторы уверены, что этот модуль поможет сформировать единый подход к воспитанию культуры поведения, что сложно достичь на уровне отдельных школ или регионов.

Если проект будет одобрен, к разработке программы привлекут педагогов, психологов и специалистов по культуре.

Назад в СССР. В школы России хотят вернуть общественно полезный труд

По мнению члена Общественной палаты, возрождение советской практики в школах поможет воспитать у школьников ответственность и укрепить их характер
Комментарии 2

Гость

17:44:16 15-04-2026

Сорок бездельников! Какое-то светло-синее братство, ей-богу!

Гость

18:19:44 15-04-2026

В связи с этим не могу не вспомнить, как Сорок сороков агрились на всех в телеграме, когда они на пирожках узрели ПЕЧАТЬ ДИАВОЛА!!! (дырочки в форме звезды), а интернет-пользователи написали им, что они больные идиоты

