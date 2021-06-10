Как приготовить солёное мороженое и советское эскимо дома?

10 июня отмечают один из самых вкусных праздников в году – Всемирный день мороженого. Для всех любителей экспериментов мы собрали несколько способов приготовления этого десерта в домашних условиях. Считаете, что это невозможно? Читайте и пробуйте повторить на кухне.
Советское эскимо
- После приготовления вы получите 4 порции
Что потребуется?
- 300 мл молока 3,2%
- 250 г сливок 35%
- 35 г сухого молока
- 90 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
- 1 пакетик ванильного сахара
Как готовить?
В кастрюле смешать сахар, ванильный сахар и сухое молоко. Размешивая, влить в смесь 250 мл молока. Оставшиеся 50 мл смешать с крахмалом. Молочную смесь довести до кипения, влить крахмал и размешать до загустения. Снять с огня и через сито перелить в небольшую посуду, накрыть плёнкой и остудить. Взбить сливки и смешать с молочным киселём. Смесь для пломбира заморозить в мороженице, разложить её по формочкам, постучать ими по столу, чтобы удалить воздух. Воткнуть деревянные палочки, а после отправить в морозилку на несколько часов.
Приготовить глазурь из 200 г шоколада и 200 г масла. Достать формочки из морозилки, окатить кипятком и осторожно вынуть из них мороженое, которое затем следует окунуть в глазурь и подержать в руке, пока не застынет. После переложить в морозилку на бумагу для выпечки и ждать, пока замёрзнет.
Рецепт мороженого с авокадо и ромом
Что потребуется?
- авокадо (большое) – 1 шт.
- сливки 15-20% жирности – 950 мл
- светлый ром или текила – 3 ст. ложки
- яичные желтки – 2 шт.
- мука – 2 ст. ложки
- соль – щепотка
- сахар – четверть стакана
- ванильный сахар – 1-1,5 ч. л.
Как готовить?
Очистить авокадо, нарезать крупными кусочками, положить в чашу блендера, добавить 1 стакан сливок, смешать и превратить в пюре. Добавить ром или текилу и снова перемешать до однородной массы. Поставить в холодильник на два часа. Взбить желтки со стаканом сливок. В кастрюле смешать муку, сахар и соль. Влить оставшиеся сливки, тщательно перемешивая. Поставить на средний огонь и при постоянном помешивании варить, пока смесь не станет густой. В горячую смесь добавить желтки и подержать на огне ещё минуту. Снять с огня, охладить, всыпать ваниль, перемешать. Поставить в холодильник не менее чем на два часа. После объединить всё с авокадо и ещё подержать в морозилке.
Рецепт солёного карамельного мороженого
Что потребуется?
- 2 стакана цельного молока
- 1,5 стакана сахара
- 1 ст. л. солёного масла
- 3 яичных желтка
- 2 столовые ложки муки
- 1/4 чайной ложки соли
- 1 стакан жирных сливок
- 1,5 чайной ложки ванильного экстракта
- 1 чайная ложка морской соли
Как готовить?
Взбейте блендером сливки с ванилью и поставьте в морозилку на 4 часа. Сварите карамель, для чего нужно в небольшом сотейнике вскипятить молоко на среднем огне, выключить огонь и оставить молоко на плите, чтобы оно оставалось тёплым. Насыпать в сотейник сахар, помешивая, довести его до золотистого цвета. Жарить сахар нужно, пока он не растает, а затем добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Далее медленно добавить тёплое молоко и помешать.
Отдельно смешать желтки, муку и соль в миске и немного взбить венчиком. Соедините две смеси, поставьте их на слабый огонь и взбивайте венчиком, одновременно нагревая, минут пять. Снять с огня и через сито вылить в сухую чистую миску. Смешать с замерзшими сливками, добавить 1 ч. л. морской соли и ещё раз поставить в морозилку уже на 20 минут.
Тайское мороженое с манго
Что потребуется?
- 400 мл белого йогурта;
- 200 граммов манго (без косточки);
- Половина чайной ложки сока лайма;
- 3 ст. л. сахара.
Совет: Если манго неспелое, его можно оставить дозревать в тёплом месте, завернув в бумагу вместе с яблоком.
Как готовить?
Манго очистить от кожуры и удалить косточку. Измельчить с помощью блендера. Выдавить сок из половины лайма в пюре из манго. Добавить йогурт и сахар, тщательно перемешать. Залить содержимое в форму (лучше неглубокую) и поставить в морозилку. Каждые полчаса перемешивать смесь, выгоняя из нее воздух. Когда смесь достаточно затвердеет, сформировать шарики (роллы делать гораздо сложнее) и подавать с кусочками фруктов.
Приятного аппетита!
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