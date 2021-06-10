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Как приготовить солёное мороженое и советское эскимо дома?

, ИА "Амител"
Отмечаем Всемирный день любимого многими десерта новыми рецептами

10 июня отмечают один из самых вкусных праздников в году – Всемирный день мороженого. Для всех любителей экспериментов мы собрали несколько способов приготовления этого десерта в домашних условиях. Считаете, что это невозможно? Читайте и пробуйте повторить на кухне.

Советское эскимо

  • После приготовления вы получите 4 порции

Что потребуется?

  • 300 мл молока 3,2%
  • 250 г сливок 35%
  • 35 г сухого молока
  • 90 г сахара
  • 10 г кукурузного крахмала
  • 1 пакетик ванильного сахара

Как готовить?

В кастрюле смешать сахар, ванильный сахар и сухое молоко. Размешивая, влить в смесь 250 мл молока. Оставшиеся 50 мл смешать с крахмалом. Молочную смесь довести до кипения, влить крахмал и размешать до загустения. Снять с огня и через сито перелить в небольшую посуду, накрыть плёнкой и остудить. Взбить сливки и смешать с молочным киселём. Смесь для пломбира заморозить в мороженице, разложить её по формочкам, постучать ими по столу, чтобы удалить воздух. Воткнуть деревянные палочки, а после отправить в морозилку на несколько часов.

Приготовить глазурь из 200 г шоколада и 200 г масла. Достать формочки из морозилки, окатить кипятком и осторожно вынуть из них мороженое, которое затем следует окунуть в глазурь и подержать в руке, пока не застынет. После переложить в морозилку на бумагу для выпечки и ждать, пока замёрзнет.

Рецепт мороженого с авокадо и ромом

Что потребуется?

  • авокадо (большое) – 1 шт.
  • сливки 15-20% жирности – 950 мл
  • светлый ром или текила – 3 ст. ложки
  • яичные желтки – 2 шт.
  • мука – 2 ст. ложки
  • соль – щепотка
  • сахар – четверть стакана
  • ванильный сахар – 1-1,5 ч. л.

Как готовить?

Очистить авокадо, нарезать крупными кусочками, положить в чашу блендера, добавить 1 стакан сливок, смешать и превратить в пюре. Добавить ром или текилу и снова перемешать до однородной массы. Поставить в холодильник на два часа. Взбить желтки со стаканом сливок. В кастрюле смешать муку, сахар и соль. Влить оставшиеся сливки, тщательно перемешивая. Поставить на средний огонь и при постоянном помешивании варить, пока смесь не станет густой. В горячую смесь добавить желтки и подержать на огне ещё минуту. Снять с огня, охладить, всыпать ваниль, перемешать. Поставить в холодильник не менее чем на два часа. После объединить всё с авокадо и ещё подержать в морозилке.

Рецепт солёного карамельного мороженого

Что потребуется?

  • 2 стакана цельного молока
  • 1,5 стакана сахара
  • 1 ст. л. солёного масла
  • 3 яичных желтка
  • 2 столовые ложки муки
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 стакан жирных сливок
  • 1,5 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка морской соли

Как готовить?

Взбейте блендером сливки с ванилью и поставьте в морозилку на 4 часа. Сварите карамель, для чего нужно в небольшом сотейнике вскипятить молоко на среднем огне, выключить огонь и оставить молоко на плите, чтобы оно оставалось тёплым. Насыпать в сотейник сахар, помешивая, довести его до золотистого цвета. Жарить сахар нужно, пока он не растает, а затем добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Далее медленно добавить тёплое молоко и помешать.

Отдельно смешать желтки, муку и соль в миске и немного взбить венчиком. Соедините две смеси, поставьте их на слабый огонь и взбивайте венчиком, одновременно нагревая, минут пять. Снять с огня и через сито вылить в сухую чистую миску. Смешать с замерзшими сливками, добавить 1 ч. л. морской соли и ещё раз поставить в морозилку уже на 20 минут.

Тайское мороженое с манго 

Что потребуется?

  • 400 мл белого йогурта;
  • 200 граммов манго (без косточки);
  • Половина чайной ложки сока лайма;
  • 3 ст. л. сахара.

Совет: Если манго неспелое, его можно оставить дозревать в тёплом месте, завернув в бумагу вместе с яблоком.

Как готовить?

Манго очистить от кожуры и удалить косточку. Измельчить с помощью блендера. Выдавить сок из половины лайма в пюре из манго. Добавить йогурт и сахар, тщательно перемешать. Залить содержимое в форму (лучше неглубокую) и поставить в морозилку. Каждые полчаса перемешивать смесь, выгоняя из нее воздух. Когда смесь достаточно затвердеет, сформировать шарики (роллы делать гораздо сложнее) и подавать с кусочками фруктов.

Приятного аппетита!


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