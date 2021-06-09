Больше двух миллионов пчел погибли в Башкирии из-за обработки полей

В нескольких районах Башкирии выявили массовую гибель пчел. Фермеры предполагают, что причиной стала неаккуратная обработка полей от насекомого-вредителя.

По данным местного Россельхознадзора, за последние дни погибло около 2 млн пчел, еще 160 млн пострадали. Как сообщает Ufa1.ru, с жалобами на массовое вымирание пчел обратилось около 60 российских пасечников. Ведомство называет причиной мора обработку соседних лесов химикатами от непарного шелкопряда – распыление с самолета проводилось с конца мая в нескольких районах региона.

По мнению пасечников, обработчики не учли при обработке скорость ветра и время распыления – самолет летал днем, во время наибольшей активности пчел.

В Минсельхозе сперва опровергли связь мора с обработкой полей, но позднее добавили, что несоблюдение технологии при обработке полей является наиболее вероятной версией.