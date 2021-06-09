17-летнему подростку грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Рубцовске

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против 17-летнего подростка из Павловского района Алтайского края. По данным следствия, несовершеннолетний занимался распространением наркотических средств с помощью закладок в Рубцовске.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле 2021 года неустановленное лицо с помощью интернета предложило школьнику распространять наркотические средства.

"Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодой человек стал получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свёртки, и сбывать путём закладок на территории города Рубцовска. Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось по независящим от него причинам, подросток был задержан сотрудниками полиции", – сообщает ведомство.

В ходе предварительного следствия подросток вину признал и раскаялся в содеянном. Теперь его будут судить по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье – до 20 лет лишения свободы.