9 июня в Барнауле прошёл первый этап ежегодной конференции Алтайского реготделения "Единой России". С докладом об итогах реализации программы, с которой партия шла на выборы в АКЗС и Госдуму в 2016 году, выступил секретарь реготделения Александр Романенко. Кроме того, партийцы на 10% обновили состав политсовета и президиума. Это обычная процедура, которая по плану должна проходить ежегодно. Однако в прошлом году конференцию не созывали из-за пандемии, поэтому приток "свежей крови" пришлось отложить дополнительно на несколько месяцев.

Все делегаты конференции единогласно проголосовали за то, чтобы исключить из регионального политсовета 17 человек. Решение принималось не по каждому единороссу в отдельности, а по списку в целом. В число исключённых вошли несколько нынешних депутатов АКЗС от ЕР, попавших под уголовное преследование. Например, Всеволод Кондратьев и Николай Бушков. Также из политсовета вывели экс-представителя губернатора и правительства края в Заксобрании Стеллу Штань. Из других медийных персон выделим бывшего мэра Барнаула Сергея Дугина, депутата Барнаульской гордумы Инну Борисенко, экс-депутата АКЗС Юрия Кайро, бывшего бизнес-омбудсмена Павла Нестерова, находящегося под следствием экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова и др.

На их места пришли 17 новичков. Вот некоторые из них: глава Тальменского района Сергей Самсоненко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, депутат АКЗС Игорь Пляко, депутаты БГД Ксения Белоусова и Дмитрий Ильиных, руководитель "Алтайавтодора" Василий Мотуз, главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов, бизнесвумен Ирина Яковенко и т.д.

Кроме того, алтайские единороссы заменили и двух человек в президиуме регионального политсовета. Вместо председателя БГД Галины Буевич и Стеллы Штань в руководящий орган вошли Вячеслав Франк и председатель Первомайского районного собрания депутатов Юлия Фролова.