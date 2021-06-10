Международный проект известной гимнастки впервые примет Алтайский край

В Барнауле с 11 по 15 июня в санатории-профилактории "Станкостроитель" пройдёт этап международного проекта Любови Барыкиной "Искусство в спорте". В течение пяти дней 82 гимнастки из спортивной школы "Жемчужина Алтая" и спортклуба "Созвездие" будут обучаться у видных творческих деятелей. Мастер-классы для детей проведёт академик Российской академии художеств Любовь Барыкина. Среди педагогов проекта – Вера Бочковская, кандидат исторических наук, доцент института искусств и дизайна Алтайского госуниверситета, член Союза художников, а также Александр Гордиенко – художник, график, член Союза художников России.

Кроме того, с детьми будут работать тренеры и хореографы "Жемчужины Алтая" и "Созвездия": мастер спорта и судья всероссийской категории Евгения Куренская, руководитель клуба современного танца "В движении" Ирина Яровая, солистка балета музыкального театра Татьяна Ледовских, мастера спорта Ангелина Степина, Мария Пипченко и Алла Кайль. А 15 июня мероприятие завершится гала-концертом участниц проекта "Искусство в спорте" на Алтае.



"Проект – это такая творческая мастерская, которая объединяет в себе спортсменов и людей искусства: художников, хореографов, артистов цирка и театра. Главная его задача – проведение профессиональных мастер-классов для юных гимнасток. Хочется передать опыт новому поколению, расширить детский кругозор, развить гармоничную и разностороннюю личность в каждом ребёнке. Проект уже реализован в 11 странах и городах мира – Америке, Германии, Франции, Великобритании и других, только что прошёл в Истре в России. А вот на Алтае я в первый раз. Это будет очень интересный новый опыт!" – рассказала Любовь Барыкина.

Мероприятие пройдёт при поддержке Алтайского отделения ЛДПР и депутата Барнаульской Думы Алексея Скосырского. "И спорт, и культура всегда были и будут в фокусе внимания ЛДПР. Здесь, в этом уникальном проекте, они становятся единым целым, а участники творческого синтеза – талантливые дети. Конечно, мы с радостью решили поддержать такое мероприятие", – отметил Алексей Скосырский.



Любовь Барыкина – академик Российской академии художеств, международной академии творчества, редактор журнала "Женщина и Политика", мастер спорта международного класса России, чемпионка России, в прошлом член сборной России по художественной гимнастике, окончила высшую школу танца модерн Пины Бауш в городе Эссен Folkwang – Hochschule, факультет современного танца, вырастила чемпионок Германии и была тренером молодёжной сборной Германии. Выпускница факультета живописи в Академии искусств Дюссельдорфа. Хореограф-постановщик фестиваля Алины Кабаевой 2011-2013 годов и Спартакиады "Роснефть". Тренер-преподаватель, окончила Российский университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.