Жители Алтайского края рассказали, каким транспортом пользуются чаще всего

Почти половина жителей Алтайского края предпочитают пользоваться общественным транспортом для поездок на работу, как и большинство россиян. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе сайта hh.ru, аналитики которого провели опрос среди жителей региона и выяснили, как они обычно добираются до места работы.

"46% работающих жителей края обычно добираются до места работы на общественном транспорте, 31% – на личном автомобиле, 14% – пешком, а ещё 10% часть пути проделывают на автомобиле, часть – на общественном транспорте. Для сравнения: в целом по стране общественный транспорт предпочитают 46%, а свой автомобиль – 30%", – говорится в сообщении.

48% опрошенных жителей региона тратят на дорогу до работы полчаса. 35% добираются за час, а каждый седьмой проводит в пути от одного до полутора часов. Примечательно, что быстрее всего на работу добираются представители рабочих специальностей, специалисты продаж и учителя. А больше часа в дороге находятся медики, юристы и hr-менеджеры.

При этом чаще других общественный транспорт используют представители сферы искусства и масс-медиа, свой автомобиль – высший менеджмент. Пешком до работы чаще других добираются педагоги и научные работники, отмечается в исследовании.