Алтайском крае задержали серийного налётчика на офисы микрозаймов

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж из офисов микрозаймов. Об этом сообщили в региональном МВД.

Злоумышленник действовал один. Он забегал в офисы с ножом, забирал деньги и скрывался с места происшествия на автобусе.

"Очередной налёт оказался неудачным: в поисках денег мужчина попытался самостоятельно открыть ящики, но они были заперты на ключ. Ничего не взяв, он покинул офис. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и в этот же день задержали подозреваемого", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска у жителя Барнаула изъяли нож, который он, предположительно, использовал при нападениях. По версии следствия, злоумышленник причастен к трём разбойным нападениям. Его заключили под стражу.