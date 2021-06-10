Ещё 21 человек заболел ковидом в Горном Алтае

В Республике Алтай за прошедшие сутки зафиксировали 21 случай COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Улаганского района, у четырёх жителей Майминского района и у четырёх жителей Усть-Канского района.

За весь период в регионе выявили 17 277 заражений коронавирусом. Из этого числа выздоровели 16 763 человека, в том числе шестеро – за сутки.

Ранее в регионе скончались 284 пациента с COVID-19. Непосредственно от инфекции умерло 239 человек.