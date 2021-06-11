Барнаульский комментатор Михаил Меламед не будет освещать Чемпионат Европы по футболу

Комментатор из Алтайского края Михаил Меламед не будет участвовать в освещении Чемпионата Европы по футболу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Похоже, что это событие пройдёт мимо меня. Я давно знал, что на Матче не буду задействован на нём в роли комментатора. Но где-то в глубине души надеялся на чудо, которое произошло в 2018 году когда меня позвал Первый канал. Ждал до последнего, но Евро стартует уже завтра. Думаю, тут всё ясно", – пишет Меламед.

Он признался, что ему "обидно, что турнир пройдет мимо", однако призывает оценивать ситуацию трезво. "Каким чудом я тогда получил приглашение комментировать Чемпионат Мира на Первом канале, мне до сих пор непонятно", – рассуждает комментатор.

Меламед отметил, что "как бы ни были горько", это хороший повод проанализировать всё, наладить диалог с собой, "прислушаться к себе".

В конце сообщения он пожелал удаче на Чемпионате Европы своим землякам, футболистам из Алтайского края Юрию Дюпину и Александру Соболеву, которые будут играть в составе сборной.

Напомним, что Михаил Меламед – комментатор родом из Барнаула. Уже несколько лет он освещает спортивные мероприятия на двух телеканалах страны – "Матч" и Первом канале.