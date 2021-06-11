Барнаульским биатлонистам выделили миллион на создание детского мобильного комплекса

Фонд президентских грантов перечислил Барнаульской федерации биатлона 1 393 455 рублей на реализацию проекта "Мобильный детский биатлонный комплекс "Алтай". Уже с 21 июня начнутся бесплатные тренировочные мероприятия для детей от 8 до 18 лет.

"Мы планируем провести 20 бесплатных тренировок – это позволит многим детям, которые раньше видели биатлон только по телевизору, попробовать свои силы в настоящем биатлоне и освоить первоначальные навыки стрельбы под руководством профессиональных тренеров", – рассказал Андрей Угаров, руководитель проекта, председатель Барнаульской федерации биатлона.

На сегодняшний день уже подписан договор о покупке дорогостоящего инвентаря и мы ждём его доставки в г. Барнаул в ближайшие дни. Более одного миллиона рублей федерация потратит на покупку пневматических винтовок для занятий биатлоном – это намного больше, чем суммарный годовой бюджет некоторых спортивных федераций края.

"Мы планируем привлечь не менее 300 детей в рамках реализации проекта на средства выигранного федерального гранта Фонда президентских грантов. Но, несмотря на запланированные показатели, на сегодня уже есть запросы проведения таких тренировок в сельских районах Алтайского края, и их достаточно много. Этот вопрос решается. К счастью у нас есть партнёры, которые готовы нас поддержать, и сейчас формируется перечень объектов, где такие тренировки будут проводиться", – отметила Наталья Гузеватова, координатор проекта "Мобильный детский биатлонный комплекс "Алтай".

Партнёры проекта: "Фонд социальных проектов Александра Локтева", агрохолдинг "Гудвилл", ООО "Газпром газораспределение Барнаул". Информационная поддержка – ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"

Отметим, что финальное мероприятие проекта – Детский фестиваль биатлона "Алтайская винтовка" состоится 31 июля 2021 года. Примечательно, что приглашение получат и дети из близлежащих регионов.