"У меня три иконы в машине". Отговорки людей, которые не пристёгиваются

Блогерша под ником Наташа Переводчица в конце мая поделилась в Twitter историей о поездке в компании друзей, где она была единственной, кто пристегнулся. На вопрос друзьям, почему те так поступают, у каждого была своя отговорка. О чём девушка сделала несколько мемов и призвала других пользователей поддержать флешмоб. Тема взволновала аудиторию: твит набрал больше 9 тысяч лайков, около 400 ретвитов и 130 комментариев.

На выходных поехали с друзьями на дачу. Вчетвером. И я была единственной, кто пристегнулся. Спросила у каждого почему он не пристёгивается и у каждого своя причина. И что ни причина — то мем pic.twitter.com/2KJnzHrOfu — Наташа Переводчица (@humortranslate) May 31, 2021