Барнаулец похитил оставленные без присмотра вещи на пляже

Полицейские возбудили уголовное дело против 33-летнего барнаульца, которого подозревают в краже на одном из городских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Заявление о хищении имущества поступило правоохранителям от 28-летнего местного жителя, который решил отдохнуть и не уследил за своими вещами.

"Гражданин пояснил, что на одном из частных пляжей во время отдыха он оставил без присмотра рюкзак с кошельком и банковскими картами, – уточнили в ведомстве. – Этим воспользовался злоумышленник, который тайком похитил чужое имущество".

К моменту задержания подозреваемый успел совершить несколько покупок, рассчитавшись чужой банковской картой. Сумма ущерба превысила 12,5 тысячи рублей.

Действия горожанина квалифицировали по статье "Кража в отношении электронных денежных средств". Ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.