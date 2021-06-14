Боксёр Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксёр Александр Поветкин объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает ТАСС. Вместе с тем он не исключил своего возвращения в спорт.
"Не буду зарекаться, – отметил Поветкин. – Если будет желание и хорошее предложение, то почему нет".
Александр Поветкин считается одним из самых титулованных российских боксёров-тяжеловесов. На его счету 36 побед, одна ничья и три поражения. Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001). Чемпион мира по версиям WBA (2011-2013), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018), WBA Inter-Continental (2017-2018), WBC Diamond (2020-2021) и WBC (2020-2021).
В 2016 году попал в допинговый скандал, после того как допинг-тест показал положительный результат на мельдоний. Тогда был отменён бой россиянина с американским боксёром Деонтеем Уайлдером, а ведущие боксёрские организации WBC, WBA, IBF, WBO и EBU исключили Поветкина из рейтингов. В середине 2017 года Поветкин вновь получил право на титульные бои.
Комментарии
В госдуму пойдет?
Пожить для себя. Госдума ему не нужна.
А можно вот без этого "Не буду зарекаться"? Уходя-уходи. Не хочешь уходить — оставайся
14.06.2021 09:58
Виктор
Думается, он как-нибудь обойдется без советов от протирателей бабушкиных колготок.
14.06.2021 09:28
- гость -
Пожить для себя. Госдума ему не нужна.
В госдуму как раз для этого и идут.
Весь спорт в клоунаду превращают. Типа за бабло хоть с блогерами, хоть с бомжами?
14.06.2021 11:44
- гость -
Лично я трясти стариной не буду. Но если за большие деньги, то возможны варианты