"За душу берёт". Как прошёл и чем удивил этнофестиваль на "Бирюзовой Катуни"

Алтайское радушие, гостеприимство, атмосфера уюта и удивительная сила гор навсегда сохранятся в памяти участников всероссийского фестиваля "День России на Бирюзовой Катуни". Организаторами мероприятия выступили правительство Алтайского края и Совет по вопросам реализации Государственной национальной политики региона. Фестиваль проходил в течение пяти дней, и участие в нём приняли десятки коллективов и сотни мастеров со всей России. Они не только познакомили гостей праздника с ремеслом и творчеством своих народностей, но и посетили образовательные и научно-практические конференции. Завершился этнофестиваль 12 июня большим гала-концертом. О том, чем запомнился День России на "Бирюзовой Катуни", – в репортаже amic.ru.

Алтай долгожданный

Данил Малышев из Костромы несколько лет мечтал принять участие в фестивале. В прошлом году планам побывать на алтайской земле помешал коронавирус – из-за пандемии мероприятие провели в онлайн-режиме. Но в этом году "звёзды сошлись", и на фестиваль мастер привёз "костромскую роспись".

"Это традиционный народный промысел в Костромской губернии. В северо-западных уездах был популярен малярный отход: жители уходили со своих насиженных мест, где проживали, в отход, то есть занимались промыслом. Они расписывали дома. Это масштабная интерьерная домовая роспись. Сейчас она представлена на предметах – например, на ёмкостях для сухих сыпучих продуктов", – говорит мастер.

Главный плюс фестиваля, по его мнению, – в общении с коллегами "по цеху". Денис планирует приехать на Алтай и на следующий год.

"Такие мероприятия и нужны в первую очередь для общения между участниками. Многие знакомы заочно по социальным сетям, но здесь я познакомился очно с некоторыми людьми. Надо было приехать практически на другой край страны, чтобы познакомиться лично. Мне всё очень понравилось, в следующем году, если пройду конкурс, скорее всего, приеду ещё", – отмечает он.

Народное творчество – в моде

Конкурс на фестиваль-2021 действительно был жёстким. По информации краевого Министерства культуры, заявки на участие подали 95 ремесленников из разных регионов страны, а приглашены были 58 мастеров и творческих организаций России. Свои работы мастера представляли в рамках выставки-ярмарки "Живое ремесло". Гости праздника могли подойти к каждой палатке, узнать у мастера об особенностях его творчества, а также приобрести на память изделия декоративного народного искусства.

Член Союза художников России Земфира Гилязова из города Нефтекамска (Республика Башкортостан) стала ещё одним новичком фестиваля. Она привезла на Алтай изделия из шерсти, сваленные вручную.

"Одно из традиционных ремёсел нашей республики – сваливать шерсть, превращать её в панно, кошму, ковры. Раньше мы слышали только о валенках, которые сваливают, а сейчас можно делать всё: одежду, головные уборы, панно для интерьеров, нагрудник для этнического костюма, костюмы", – говорит Земфира Гилязова.

Фестиваль стал для неё настоящим открытием. Пять дней пролетели незаметно, но оставили впечатлений на целый год.

"Я восхищена краем, праздником на "Бирюзовой Катуни", тем, как здесь поют. Мы привыкли к телевизионной "попсе", а тут за душу берёт, по-старинному как-то. Каждый вечер поют, танцуют. Если всё случится, все пазлы сложатся, хотелось бы и на следующий год приехать", – говорит Земфира Гилязова.

А вот Марина Гарагулина, представляющая творческое объединение "Куклы Берегини" из Бийска, уже почётный гость фестиваля – она приезжает четвёртый раз. Мастерица отмечает, что интерес к народному творчеству растёт с каждым годом. И если ещё несколько лет назад жители лишь приобретали диковинные изделия, то теперь стремятся изготавливать их сами.

"Мы представляем ткачество. Сейчас это ремесло возрождается. Лет пять назад, когда у меня появился первый станок, все округляли глаза, узнав, что изделия – ковры, юбки, сумки – выполнены вручную. Теперь же многие отвечают: "А у меня тоже есть ткацкий станок" или "Я тоже хочу попробовать". Я провожу мастер-классы по ткачеству в Барнауле, и желающих много. Есть интерес и у бизнеса: некоторые гостиницы начинают оформлять в русском, славянском стиле. Это радует", – говорит Марина Гарагулина.

"Всё очень душевно"

Проходя вдоль палаток с диковинными и необычными изделиями мастеров, гости фестиваля попадают прямиком на творческую встречу народностей, проживающих на Алтае. На одной площадке собрались казахи, евреи, немцы, кумандинцы, марийцы, армяне и представители других национальностей. На творческой встрече "Я горжусь тобой, Алтай!" они демонстрируют гостям национальную одежду, предметы быта, а также удивляют песнями, танцами и играми.

"Это уникальный фестиваль, по которому мы скучали. В прошлые годы здесь была ещё и национальная кухня, и она немного отвлекала гостей (смеётся, – прим. ред.), а теперь все сосредоточены на творчестве. Тут всё очень душевно: вот только танцевали под "Катюшу", а вот уже – под немецкие и еврейские песни", – отмечает председатель общественной организации "Местная еврейская национально-культурная автономия Барнаула" Кира Бакланова.

По соседству с еврейской "делегацией" расположились представители Общественной организации местной национально-культурной автономии кыргызов г. Барнаула "НашДомАлтай". Они удивили гостей фестиваля соревнованиями в таяк-тартыш. Дословно с киргизского языка переводится как "перетягивание палки". Эта игра была интересна не только мальчишкам, но взрослым мужчинам, которые боролись с азартом и юношеским задором.

"Все мы с детства знакомы с такой забавой, как перетягивание каната. Таяк-тартыш чем-то напоминает канат, только ты рассчитываешь на свои силы, а не на команду. Мы с семьёй уже несколько раз были на фестивале, и каждый раз он удивляет вновь", – отмечает житель Бийска Денис Шахов.

Любовью к Родине едины

Побывал на фестивале и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Совместно с директором фестиваля Натальей Разгоняевой глава региона посетил и творческую встречу, и выставку-ярмарку, где мастер из Липецкой области Елена Зинина подарила губернатору романовскую игрушку-свистульку.

"Я привезла на фестиваль традиционную культуру Липецкой области. В Романовской волости делали романовскую игрушку. Наш Центр романовский игрушки создавался как организация по сохранению романовского промысла", – рассказывает Зинина.

Кульминацией фестиваля стал праздничный концерт "День России на Бирюзовой Катуни", в котором приняли участие 29 коллективов со всей страны. Виктор Томенко, открывая гала-концерт, отметил, что в регионе проживают представители более 140 национальностей. И, несмотря на различия в культуре, вере, языке и традициях, всех "объединяет любовь к своей стране, дому и забота о его будущем".

"Наша страна – богатая, сложная и великая. Этот праздник объединил нас и напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отечества. Мы гордимся Россией, её великой и сложной историей, традициями, которые наши народы передают из поколения в поколение. Судьба страны сложилась так, что нашим предкам многократно пришлось отстаивать свободу и независимость. Они сохранили, создали культурный и духовный потенциал России. Жители Алтайского края также вносят свой вклад в развитие и укрепление экономики и социальной сферы нашей страны. В Алтайском крае сегодня живут более 140 национальностей. И то, что край живёт, развивается в мире и согласии – это большой вклад всех, кто занимается этой работой, любит свою страну", – отметил Томенко.

Чему посвящён фестиваль народной культуры на "Бирюзовой Катуни"?

Изначально праздник задумывался как краевой. Власти региона впервые провели его в 2009 году. Он обрёл такую популярность, что уже в 2013 году формат поменяли: расширили и программу мероприятий, и географию участников. Сегодня фестиваль имеет статус всероссийского: в Алтайский край приезжают представители самых разных народов страны. Представители этнических объединений бережно хранят годами накопленные традиции своих предков, а на "Бирюзовой Катуни" демонстрируют гостям лучшие культурные образцы своего народа.

"В фестивале "День России на Бирюзовой Катуни" приняли участие более 800 человек. Это большая цифра. Такое количество собралось впервые, в предыдущие годы было около 600-700 участников. В прошлом году праздника не было, его не хватало, все соскучились, подготовили новый репертуар. Мы рады, что фестиваль состоялся", – отмечает режиссёр фестиваля "День России на Бирюзовой Катуни" Ольга Платыцина.