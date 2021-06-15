Владимир Путин опроверг обвинения о попытке убийства Алексея Навального

Россия не занимается убийствами политических оппонентов, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC, отдавал ли он приказ ликвидировать Алексея Навального.

"У нас нет такого обычая – кого-либо убивать. Такие решения в нашей стране президентом не принимаются", – сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Путин также рассказал, что к отбывающему срок Навальному "не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще".

Напомним, 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришёл в себя только 7 сентября. Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В декабре 2020-го Навальный опубликовал расследование своего отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

В январе 2021 года Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. В отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.