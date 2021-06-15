Владимир Путин опроверг обвинения о попытке убийства Алексея Навального

Россия не занимается убийствами политических оппонентов, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC, отдавал ли он приказ ликвидировать Алексея Навального.
"У нас нет такого обычая – кого-либо убивать. Такие решения в нашей стране президентом не принимаются", – сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Путин также рассказал, что к отбывающему срок Навальному "не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще".
Напомним, 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришёл в себя только 7 сентября. Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
В декабре 2020-го Навальный опубликовал расследование своего отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.
В январе 2021 года Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. В отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".
2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.
Комментарии
Ну ну
Думающим людям ясно,что отравила этого персонажа мария певчих по заданию английских спецслужб ядом,изготовленном в секретной лаборатории ми-6.
15.06.2021 12:43
- гость -
Думающим людям ясно,что отравила этого персонажа мария певчих по заданию английских спецслужб ядом,изготовленном в секретной лаборатории ми-6.
Недумающим всё давно ясно, лично травил, трусы мазал переодевшись в горничную в гостинице
Кому он нужен.
- Что , отпустить всех? И Суходрищева тоже???
Вот его и использовали для международного хайпа и очернения России.
Стоит только всмотреться в чистые светлые лица марии певчих и уильяма браудера.Такие лица не соврут.Эти лица будут долго-долго указывать на настоящих покусителей и убийц.Они не устанут указывать на них.
А Александр Лебедь, а Михаил Евдокимов
15.06.2021 12:43
- гость -
Будь оно так, сразу появились бы записи с камер, и изъятая одежда, и правильный диагноз, и анализы из медкарты не пропадали бы, и вообще не было бы публично озвученной официальной версии "это инсценировка".
15.06.2021 13:26
- гость -
Будь оно так, сразу появились бы записи с камер, и изъятая одежда, и правильный диагноз, и анализы из медкарты не пропадали бы, и вообще не было бы публично озвученной официальной версии "это инсценировка".
Вы всё знаете, ответьте, почему лёшик принимал литий, чем он так болен? А про это писал Ланцет
15.06.2021 13:12
Гость
А Александр Лебедь, а Михаил Евдокимов
шо и часовню тоже ОН развалил?
15.06.2021 13:26
- гость -
фуфло