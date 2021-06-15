Обогатительная фабрика загорелась в Кузбассе

Центральная обогатительная фабрика "Берёзовская" загорелась в Кузбассе во вторник утром, 15 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство угольной промышленности и экстренные службы региона.

На месте работают несколько отделений пожарной охраны и отделения ВГСО. Из здания эвакуировали 39 человек, одна женщина погибла, не успев добраться до выхода. Это крановщица 1963 года рождения. Сейчас работы на предприятии прекращены.

В ГУ МЧС по Кемеровской области изданию сообщили, что пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, идёт проливка очагов.