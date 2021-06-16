Ученые предупредили об опасности отказа от завтрака

Ученые из Университета штата Огайо предупредили что люди, пропускающие завтрак, рискуют столкнуться с опасным явлением – нехваткой важных питательных веществ. К такому выводу они пришли исследовав сведение о более чем 30 тысячах американцев в возрасте от 19 лет с 2005 по 2016 год.

Согласно публикации в журнале Proceedings of the Nutrition Society, в рамках эксперимента добровольцы должны были составлять круглосуточные отчеты о приемах пищи: они отмечали, это перекус или полноценная еда, а также указывали время. Таким образом специалисты выявили, кто завтракал, а кто отказывался от утреннего приема пищи.

Эксперты обнаружили, что от завтрака отказывались порядка 15,2% участников. Эксперты посчитали примерное количество питательных веществ и выяснили, что те, кто пропускал завтрак, потребляли значительно меньше витаминов.

Наиболее существенной стала разница в количестве фолиевой кислоты, кальция, железа, а также витаминов B2, B3, C и D.