В Алтайском крае запатентовали реабилитацию пациентов после ковида

Алтайский учёный, кандидат медицинских наук, профессор Оксана Курашова запатентовала способ комплексной реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края.

Метод включает в себя применение циркулярного душа пресной водой, которая разогрета почти до температуры тела (35-36°С), ручной поверхностный массаж грудного отдела позвоночника, психотерапию и аэроионотерапию.

Причём реабилитация должна непременно проводиться в Белокурихе, утверждает автор патента.

"Климат курорта – умеренно-континентальный, характеризуется наличием аэроионотерапевтического лечебного фактора атмосферы, обеспечивающегося содержанием в воздухе большого количества отрицательно заряженных аэроионов, – объяснили такое условие в ведомстве. – В Белокурихе их уровень варьируется от 1014 до 2400, что вдвое превышает показатель на всемирно известном швейцарском курорте Давос (1006)".

Напомним, Алтайский край включили в топ-10 субъектов России, наиболее активно использующих программы реабилитации после COVID-19. Регион расположился на седьмой строчке.

Белокуриху же включили в рейтинг лучших летних курортов России. Её в качестве предпочтительного места для отдыха выбрали 7% участников опроса.