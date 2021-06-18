Жительница Бийска захотела сказочно разбогатеть и отдала мошенникам 1,5 млн рублей

35-летняя жительница Бийска лишилась около полутора миллионов рублей после того, как связалась с аферистами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина листала страницы в интернете и наткнулась на рекламу инвестиционного проекта. Затем перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте, указав номер телефона.

После этого горожанке позвонил "финансовый аналитик", который должен был стать "наставником в мире криптовалюты". Он пообещал ей большие заработки, но предупредил, что это потребует больших вложений.

"За полтора месяца женщина перевела на свой электронный счёт около полутора миллионов рублей. Когда в очередной раз она услышала от менеджера предложение внести ещё несколько сотен тысяч рублей, бийчанка окончательно убедилась, что стала жертвой обмана", – говорится в сообщении.

Жительница наукограда попыталась вывести деньги, но сделать этого не удалось. А её "наставник" перестал отвечать на звонки.