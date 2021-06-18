Жительница Бийска захотела сказочно разбогатеть и отдала мошенникам 1,5 млн рублей

35-летняя жительница Бийска лишилась около полутора миллионов рублей после того, как связалась с аферистами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщина листала страницы в интернете и наткнулась на рекламу инвестиционного проекта. Затем перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте, указав номер телефона.
После этого горожанке позвонил "финансовый аналитик", который должен был стать "наставником в мире криптовалюты". Он пообещал ей большие заработки, но предупредил, что это потребует больших вложений.
"За полтора месяца женщина перевела на свой электронный счёт около полутора миллионов рублей. Когда в очередной раз она услышала от менеджера предложение внести ещё несколько сотен тысяч рублей, бийчанка окончательно убедилась, что стала жертвой обмана", – говорится в сообщении.
Жительница наукограда попыталась вывести деньги, но сделать этого не удалось. А её "наставник" перестал отвечать на звонки.
Комментарии
В Барнауле на днях старенькая бабушка перевела мошенникам 700 тыс. руб., ей так мозги запудрили и внушили, что она пошла по соседям и родственникам занимать "на лечение". Отдавала, по факту чужие деньги.
В полиции отказываются дело заводить.
Такие дела.
Бабушку фактически убили, лишили денег, вогнали в долги, она от стресса и безденежья долго не протянет.
Но органы не желают связываться с висяком.
Неужели в России остались одни БУРАТИНЫ !!!
Читал, в Питере генерала развели. Была срочно создана спецгруппа, занимающаяся его делом. Через несколько дней поймали дропшиппера, ту шестерку, кто снял деньги с терминала. Но он дальше перевел зарубеж, и там нитки теряются... А его посадят, видимо, хотя он рядовой винтик, захотевший процент с обналички чужих денег. А инициаторы и мозги остались нетронутыми и неизвестными.
точнее, не дропшипперы, а дроперы
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
Какое небо голубое,
Живут на свете эти трое.
Им, слава богу, нет конца,
Как говорится, зверь бежит -
И прямо на ловца!