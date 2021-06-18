Российские учёные нашли снижающие эффективность вакцин мутации COVID-19

Учёные Федерального медико-биологического агентства России обнаружили новые мутации коронавируса, которые снижают эффективность вакцин. Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно результатам исследования, появление новых генетических линий SARS-CoV-2, в генных участках которых присутствуют мутации, может влиять на свойства вируса. Измениться может как течение болезни, так и эффективность лечебных и профилактических препаратов, в число которых входят и вакцины.

Напомним, что в России за последние недели резко выросло число новых случаев инфицирования коронавирусом. Во многих регионах вводят новые противоковидные меры. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в столице до 29 июня.