Генри Кавилл опубликовал тизер второго сезона "Ведьмака"

Исполнитель роли Геральта, Генри Кавилл, опубликовал трейлер второго сезона сериала "Ведьмак". Этот ролик полностью посвящён его персонажу.

Всё видео переполнено загадочными символами. Авторы сериала предлагают зрителям их разгадать.

Ранее Netflix на своей странице в Twitter показал, как будет выглядеть ведьмак в новом сезоне сериала. Новые доспехи Геральта стали поводом для фанатской дискуссии. Обновлённый стиль главного героя понравился не всем.

Судьба второго сезона пока неизвестна, дата выхода может меняться, поскольку из-за коронавируса съёмки сериала были приостановлены и продолжились только в конце августа.