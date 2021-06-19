Космонавтам начнут удалять селезёнки перед полётом в космос

Учёные обсуждают возможность удаления селезёнок космонавтам. Таким способом специалисты могут снизить радиационное поражение, сообщает РИА Новости.

"Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации будем селезёнку удалять перед дальними полётами, для того чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос", – рассказал собеседник портала.

Отмечается, что в организме человека селезёнка отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение.

Ранее лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко назвал три препятствия для освоения Марса. По его словам, человечеству необходимо их решить до того, как пытаться покорить Красную планету.