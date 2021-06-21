21 июня в Алтайском крае ожидаются грозы и град

В понедельник, 21 июня, в Алтайском крае прогнозируется тёплая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются непродолжительные дожди, грозы, ливни и град, а также ветер, при порывах – до 23 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +16°C до +21°C.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +17°C до +19°C. Дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 18 м/с.