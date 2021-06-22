Одну из центральных дорог отремонтируют в барнаульском посёлке Авиатор

Сотрудники МБУ "Автодорстрой" приступили к капитальному ремонту дороги по 1-й Малиновой улице в посёлке Авиатор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

961 метр дорожного полотна отремонтируют в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные посёлки Спутник и Авиатор. Здесь расположены магазин, отделение почты, спортивный клуб, футбольная и хоккейная площадки. Существующая дорожная одежда не соответствовала безопасности движения, поэтому возникла необходимость капитального ремонта, пояснили дорожники", – сказано в сообщении.

Всего в посёлках Спутник и Авиатор отремонтируют пять дорог: улицы Смородиновая, Смоленская, Малиновая, 1-я Малиновая и Авиаторов. Сметная стоимость работ составляет более 34 миллионов рублей.