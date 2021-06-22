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Новости

В Госдуме назвали позорным выступление сборной России на Евро

, ИА "Амител"
Депутат охарактеризовал футболистов как "беспомощных котят"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал итоги выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".

Депутат заявил, что ему "грустно и стыдно". По словам Свищёва, сейчас в Российском футбольном союзе думают о том, как спастись от позора после такого выступления.

"Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление сборной России на чемпионате. Мне жалко игроков: они выглядели как беспомощные котята", – сказал он.

Напомним, что сборная России уступила сборной Дании со счётом 1:4. Россияне не смогли выйти из группы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.06.2021 11:02
- гость -

Что депутаты, что футболисты имитируют деятельность, за бешеные бабки.
А мы это под пивас, по телеку смотрим

22.06.2021 11:03
- гость -

позорно.. это мягко сказано, чудом одну игру выиграли

22.06.2021 11:04
Гость

Зарплату слелайте им как у большинства россиян

22.06.2021 11:10
- гость -

Что позорного от выступления России - 38 места по рейтингу ФИФА?
Проиграли и проиграли, ровно по рейтингу ФИФЫ.
Дания - 10 место. В 4 раза слабее, вот и счет 1-4 в пользу датчан.
Чего удивляться...

22.06.2021 11:21
- гость -

А 20 миллионов бедных в РФ ему не кажется стыдным? Зато шарик плохо попинали, плак плак.

22.06.2021 11:21
- гость -

Ну ниче. в пляжном футболе у нас поудачней

22.06.2021 11:23
- гость -

Позорно это когда депутаты детский спорт платный делают и пенсионный возраст поднимают, а тут всё по делу! На какой уровень играют так и получилось!

22.06.2021 11:25
- гость -

ну заявил и заявил, дальше то что? какие то решения по этим игрокам в мячик будут?

22.06.2021 11:39
- гость -

Позорнее нынешней ГД придумать трудно. Собрались в большинстве своём пенсионеры (банных мальчиков Жирика не считать) за 70 и решают, как в ближайшие полвека будет жить нынешняя молодёжь. Жирик, Зю, Терешкова и прочие. Да и молодые вроде нашей Кувшиновой твёрдо идут по пути беззастенчивых карьеристов любой ценой.

22.06.2021 11:43
она

Зарплату им среднюю по стране - 40 тыс руб, а премии токо за победные матчи.
Вот тогда они и бегать начнут и голы забивать. Стимула у них нет, а деньжищи и без побед карманы жмут.

22.06.2021 11:44
- гость -

Врачи жизни людей спасают и получают копейки, а тут здоровые мужики мяч гоняют и бешеные бабки гребут, где справедливость???

22.06.2021 11:52
- гость -

Понеслась душа в рай)
Сейчас будут соревноваться в мастерстве художественного слова - кто сильнее обзовёт ногомячистов, а особенно Черчеса и Дзюбу. Для последнего придумали новое прозвище - Рукаку.
Результат ожидаемый, и не в первый раз. Можно даже график выступлений на ЧМ и ЧЕ составить - там будет пару всплесков - в 2008 и 2018, остальное - невыход из группы. Теперь ждать 2028 год, тогда и сыграем хорошо)
Бельгия - номер один в рейтинге. Дания - номер 10. Россия - номер 38. Финляндия - 54.
сыграли ровно по рейтингу)

22.06.2021 11:59
Жоржик

Ожидаемо к сожалению. Не смотрел и даже не собирался, на такое смотреть просто невозможно.

22.06.2021 12:02
- гость -

Депутаты сами от футболистов далеко не ушли

22.06.2021 12:06
Гость

Смысл играть хорошо если зарплата хоть как приличная, хоть выиграй хоть проигрывай

22.06.2021 12:11
гость

Жалко им футболистов.. смешно даже читать такое...
А они живут себе не напрягаясь на свою бешеную зарплату...

22.06.2021 12:12
Агрессивная Реальность

Так футболисты наверное на такой счет и поставили..... Заработали однако.....

22.06.2021 12:21
Гость

Сборище высокооплачиваемых пьяниц, драчунов, он Анистов. Какой результат вы от них ждете?

22.06.2021 12:25
- гость -

Для сведения борцунов за справедливость: в сборной нет зарплаты. Есть премиальные. И их было решено платить только за выход из группы в 1/8 финала. Получается, они денег не получат.
А зарплаты им в клубах платят. Знаете какая зарплата у Ромы Зобнина, который вчера привёз второй гол Дании в наши ворота? Три с половиной миллиона евро в сезон, без учёта премий. Это почти 10 тысяч евро в день, что в пересчете на рубли без малого лям. Лям в день) Футбольный клуб Спартак считает это нормальным… А вы бы хотели такую зарплату?)

22.06.2021 12:30
Жоржик

22.06.2021 12:25
- гость -

Потому им и наплевать на игру в сборной, зачем напрягаться если клуб ЗП исправно все равно заплатит. Правда непонятно почему клуб такие бешеные деньги платит, они ведь и в клубе играют также плохо.

22.06.2021 12:32
Иsтина

22.06.2021 12:21
Гость


После вашего комментария надо вставить комментарий
22.06.2021 12:02
- гость -

22.06.2021 12:44
- гость -

Вы посмотрите в каких клубах играют игроки Дании, там из Барселоны даже был игрок, из Англии, Германии, а у нас Миранчук на лавке в Италии, Головин во Франции через раз играет и Кудряшов в Турции, остальные в нашем чемпионате уровня чемпионата Дании уже.

22.06.2021 12:50
- гость -

Какая Дума, такой спорт.

22.06.2021 13:12
- гость -

22.06.2021 12:25
- гость -
Лям в день) Футбольный клуб Спартак считает это нормальным… А вы бы хотели такую зарплату?)

Возникает вопрос : откуда у клубов такие бабки???

22.06.2021 13:16
гога

Сборище дилетантов комментирует здесь!
Не можете пердеть-не пугайте рыбу, особенно 12-25!

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