В Госдуме назвали позорным выступление сборной России на Евро

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал итоги выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".

Депутат заявил, что ему "грустно и стыдно". По словам Свищёва, сейчас в Российском футбольном союзе думают о том, как спастись от позора после такого выступления.

"Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление сборной России на чемпионате. Мне жалко игроков: они выглядели как беспомощные котята", – сказал он.

Напомним, что сборная России уступила сборной Дании со счётом 1:4. Россияне не смогли выйти из группы.