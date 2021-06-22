В Госдуме назвали позорным выступление сборной России на Евро

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал итоги выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".
Депутат заявил, что ему "грустно и стыдно". По словам Свищёва, сейчас в Российском футбольном союзе думают о том, как спастись от позора после такого выступления.
"Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление сборной России на чемпионате. Мне жалко игроков: они выглядели как беспомощные котята", – сказал он.
Напомним, что сборная России уступила сборной Дании со счётом 1:4. Россияне не смогли выйти из группы.
Комментарии
Что депутаты, что футболисты имитируют деятельность, за бешеные бабки.
А мы это под пивас, по телеку смотрим
позорно.. это мягко сказано, чудом одну игру выиграли
Зарплату слелайте им как у большинства россиян
Что позорного от выступления России - 38 места по рейтингу ФИФА?
Проиграли и проиграли, ровно по рейтингу ФИФЫ.
Дания - 10 место. В 4 раза слабее, вот и счет 1-4 в пользу датчан.
Чего удивляться...
А 20 миллионов бедных в РФ ему не кажется стыдным? Зато шарик плохо попинали, плак плак.
Ну ниче. в пляжном футболе у нас поудачней
Позорно это когда депутаты детский спорт платный делают и пенсионный возраст поднимают, а тут всё по делу! На какой уровень играют так и получилось!
ну заявил и заявил, дальше то что? какие то решения по этим игрокам в мячик будут?
Позорнее нынешней ГД придумать трудно. Собрались в большинстве своём пенсионеры (банных мальчиков Жирика не считать) за 70 и решают, как в ближайшие полвека будет жить нынешняя молодёжь. Жирик, Зю, Терешкова и прочие. Да и молодые вроде нашей Кувшиновой твёрдо идут по пути беззастенчивых карьеристов любой ценой.
Зарплату им среднюю по стране - 40 тыс руб, а премии токо за победные матчи.
Вот тогда они и бегать начнут и голы забивать. Стимула у них нет, а деньжищи и без побед карманы жмут.
Врачи жизни людей спасают и получают копейки, а тут здоровые мужики мяч гоняют и бешеные бабки гребут, где справедливость???
Понеслась душа в рай)
Сейчас будут соревноваться в мастерстве художественного слова - кто сильнее обзовёт ногомячистов, а особенно Черчеса и Дзюбу. Для последнего придумали новое прозвище - Рукаку.
Результат ожидаемый, и не в первый раз. Можно даже график выступлений на ЧМ и ЧЕ составить - там будет пару всплесков - в 2008 и 2018, остальное - невыход из группы. Теперь ждать 2028 год, тогда и сыграем хорошо)
Бельгия - номер один в рейтинге. Дания - номер 10. Россия - номер 38. Финляндия - 54.
сыграли ровно по рейтингу)
Ожидаемо к сожалению. Не смотрел и даже не собирался, на такое смотреть просто невозможно.
Депутаты сами от футболистов далеко не ушли
Смысл играть хорошо если зарплата хоть как приличная, хоть выиграй хоть проигрывай
Жалко им футболистов.. смешно даже читать такое...
А они живут себе не напрягаясь на свою бешеную зарплату...
Так футболисты наверное на такой счет и поставили..... Заработали однако.....
Сборище высокооплачиваемых пьяниц, драчунов, он Анистов. Какой результат вы от них ждете?
Для сведения борцунов за справедливость: в сборной нет зарплаты. Есть премиальные. И их было решено платить только за выход из группы в 1/8 финала. Получается, они денег не получат.
А зарплаты им в клубах платят. Знаете какая зарплата у Ромы Зобнина, который вчера привёз второй гол Дании в наши ворота? Три с половиной миллиона евро в сезон, без учёта премий. Это почти 10 тысяч евро в день, что в пересчете на рубли без малого лям. Лям в день) Футбольный клуб Спартак считает это нормальным… А вы бы хотели такую зарплату?)
22.06.2021 12:25
- гость -
Потому им и наплевать на игру в сборной, зачем напрягаться если клуб ЗП исправно все равно заплатит. Правда непонятно почему клуб такие бешеные деньги платит, они ведь и в клубе играют также плохо.
22.06.2021 12:21
Гость
После вашего комментария надо вставить комментарий
22.06.2021 12:02
- гость -
Вы посмотрите в каких клубах играют игроки Дании, там из Барселоны даже был игрок, из Англии, Германии, а у нас Миранчук на лавке в Италии, Головин во Франции через раз играет и Кудряшов в Турции, остальные в нашем чемпионате уровня чемпионата Дании уже.
Какая Дума, такой спорт.
22.06.2021 12:25
- гость -
Лям в день) Футбольный клуб Спартак считает это нормальным… А вы бы хотели такую зарплату?)
Возникает вопрос : откуда у клубов такие бабки???
Сборище дилетантов комментирует здесь!
Не можете пердеть-не пугайте рыбу, особенно 12-25!