В День памяти и скорби барнаульцы возложили цветы к Мемориалу Славы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 июня на Мемориале Славы в Барнауле почтили память погибших в Великой Отечественной войне. На церемонию возложения цветов, приуроченную ко Дню памяти и скорби, пришли как жители города, так и представители органов власти.

"Отдать дань уважения мужеству и героизму советского народа, защищавшего страну, пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, представители органов власти, силовых структур, волонтёры, жители города", – рассказали в мэрии.

Сегодня, 22 июня, в течение дня у Мемориала Славы также состоятся различные памятные мероприятия, а в 16:15 волонтёры Победы присоединятся к Всероссийской минуте молчания в память о жертвах войны.

День памяти и скорби ежегодно отмечают в России 22 июня. В этом году правительство установило единое время проведения общероссийской минуты молчания на всей территории страны – 12:15 по Москве.