В Барнауле усилили контроль за проведением дезинфекции общественного транспорта

В Барнауле усилили контроль за дезинфекцией пассажирского транспорта и соблюдением масочного режима, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи обследовали муниципальные автобусные маршруты № 20, 104 и 118. Нарушений на этих направлениях не выявили, а с работниками провели разъяснительные беседы о необходимости использования защитных масок.

На электротранспорте также проводят ежедневную санитарную обработку всех трамваев и троллейбусов, выходящих на маршрут. Это 169 подвижных единиц в дневное время. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы проводят обработку поручней в салонах, а после окончания работы все вагоны проходят через автомойку, затем проводят полную санитарную обработку внутри салонов.

В пресс-службе добавили, что представители мэрии совместно с сотрудниками регионального Роспотребнадзора также проведут рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Специалисты проверят на наличие средств индивидуальной защиты не только водителей, но и пассажиров.