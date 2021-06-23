Барнаульцы удивлены обилием "лежачих полицейских" в одном из дворов

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о переизбытке "лежачих полицейских" во дворе дома по адресу Павловский тракт, 134. От первого до последнего подъездов здесь поставили сразу четыре препятствия.

"Есть ли какие-то ГОСТы или нормативные документы, в которых прописано, сколько может быть установлено таких "лежачих полицейских" и на каком расстоянии? Машины прям жалко через них скакать, если б ещё более-менее сделали, так ещё и асфальт пожалели", – написали удивлённые горожане.

В комментариях под постом подписчики сообщества встали на сторону тех, кто укладывал препятствия. Так, по мнению барнаульцев, по двору реже буду носиться гонщики.