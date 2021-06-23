Барнаульцы удивлены обилием "лежачих полицейских" в одном из дворов

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о переизбытке "лежачих полицейских" во дворе дома по адресу Павловский тракт, 134. От первого до последнего подъездов здесь поставили сразу четыре препятствия.
"Есть ли какие-то ГОСТы или нормативные документы, в которых прописано, сколько может быть установлено таких "лежачих полицейских" и на каком расстоянии? Машины прям жалко через них скакать, если б ещё более-менее сделали, так ещё и асфальт пожалели", – написали удивлённые горожане.
В комментариях под постом подписчики сообщества встали на сторону тех, кто укладывал препятствия. Так, по мнению барнаульцев, по двору реже буду носиться гонщики.
Комментарии
если ЭТО самовольное , жалуйтесь, но не здесь
и видно что самодельное значит можно и ликвидировать
во дворе Сухэ-Батора 27 самые большие лежачие полицейские в городе
эти вроде поменьше)
не туда на карте посмотрел)
Георгиева - 39, в этом дворе лежачие полицеские большие
Какие там гонщики, там такая дорога, что и полицейские не нужны, ни лежачие, ни стоячие.... Да и хрен бы с ними, но их накатали такими высокими, что другой раз машина в него упирается и не едет, надо с разгону запрыгивать...
Дешёвый троллинг со стороны амика. Сейчас онижемамочки начнут доказывать, что езда автомобилей,равно как пролёт голубей, в радиусе ближе пяти километров от их детей нужно вообще запретить. А автомобилисты будут переживать за ходовую своих автомобилей и совершенно оправданно утверждать, что детей нужно учить не прыгать под колёса машин. А амику просмотры и комменты на ровном месте.