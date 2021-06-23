Барнаульские дорожники приступили к ремонту ям на улице Гущина

Барнаульцы самостоятельно "залатали" ямы на улице Гущина, чем привлекли внимание дорожников к проблеме. Об этом сообщается в группе Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".

Несколько дней назад неизвестные заложили дыры на участке дороги с помощью плит. Интернет-пользователи выложили соответствующее видео и назвали происходящее "нанотехнологиями".

"Этот участок ул. Гущина последний раз ремонтировали в 1975-м. И вот отремонтировали с применением нанотехнологий", – шутят в соцсети.

После резонанса в СМИ дорожники отреагировали на ситуацию. Рабочие активизировались спустя несколько дней и залатали дыры в асфальте. Об этом сообщил счастливый водитель в той же группе: "Чинят улицу Гущина!"

"Четыре года живу здесь и ни одной ямки ни разу не заделали. Их количество только увеличивается. Уже подумывал обращение Томенко писать", – радуется подписчик этой группы. Другие же комментаторы выражают удивление, почему асфальт укладывают прямо в лужи.