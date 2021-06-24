В Алтайском крае неизвестный угнал со двора грузовик и бросил его на болоте

Неизвестный угнал грузовик со двора частного дома в селе Кислуха Первомайского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

С заявлением об угоне в полицию обратился 64-летний автовладелец. Вскоре оперативники нашли брошенный ГАЗ-53 в болоте.

"Скорее всего, злоумышленник испугался последствий за совершённое противоправное деяние и решил избавиться от автомобиля, бросив его в болоте недалеко о населённого пункта", – говорится в сообщении.

Грузовик в исправном состоянии вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Полицейские устанавливают личность подозреваемого.