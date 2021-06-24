Минфин РФ поддержал введение экспортных пошлин на продукцию из металла

В Минфине поддержали предложение о введении временных пошлин на некоторую продукцию из металла. Об этом 24 июня заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

Глава ведомства подчеркнул, что это меры на возможное повышение цен. Силуанов отметил, что вывоз чёрных металлов в 2021 году увеличился в 1,6 раза, из-за чего его стоимость начала расти на внутреннем рынке.

"То есть металлургические компании получают, по сути дела, дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или какими-либо факторами по модернизации", – цитирует слова министра ТАСС.

Отмечается, что действие пошлин продлится с 1 августа по 31 декабря. Для меди ставка составит 1126 долларов за тонну, на никель – 2321 доллар, для алюминия – 254 доллара, для проката – 133 доллара, а для ферросплавов – 150 долларов.

В свою очередь, акции металлургических компаний отреагировали на такие меры падением. Согласно данным Московской биржи, бумаги "Русала" по состоянию на 15:40 упали на 6,8%, "Норникеля" – на 5,09%, НЛМК – 4,18%, "Северстали" – 3,76%.