Microsoft официально представила Windows 11

Microsoft анонсировала новую версию операционной системы. Согласно онлайн-трансляции, которая прошла на сайте компании, она получит название Windows 11.

Операционная система вышла с новым дизайном интерфейса – в частности было изменено меню "Пуск", которое переместили в центр панели задач. Иконки приложений также расположились по центру экрана. Иконки встроенных в систему приложений и сервисов получили редизайн.

Окна программ имеют закруглённые углы, теперь они располагаются на некотором отдалении от панели задач. В представленной Windows появились виджеты для информирования и быстрого доступа к различным сервисам, которые можно разместить на рабочем столе. Окна приложений можно собрать и упорядочить не только вручную, но и с помощью быстрых команд. Также появилась расширенная поддержка двух и более мониторов.