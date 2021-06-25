В России вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В ведомстве рассказали, что в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактически они вырастут в пределах 3,3%.
Там добавили, что сотрудники ФАС контролируют соблюдение предельных индексов, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги в регионах.
"В тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции", — подчеркнули в ведомстве.
ФАС также напомнила, что повышение цен на ЖКУ необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий.
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Инфа ни о чём. Расскажите, что и насколько повысится в крае.