В России вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве рассказали, что в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактически они вырастут в пределах 3,3%.

Там добавили, что сотрудники ФАС контролируют соблюдение предельных индексов, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги в регионах.

"В тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции", — подчеркнули в ведомстве.

ФАС также напомнила, что повышение цен на ЖКУ необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий.