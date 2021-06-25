В Алтайском крае продают городской водопровод за 23 млн рублей

Власти Горняка решили продать городской водопровод. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Согласно информации на сайте госзакупок, победителю торгов достанется 18 тысяч погонных метров сети на глубине два с половиной метра. В условиях аукциона не прописано, как будущий собственник сможет использовать муниципальный водопровод.

При этом отмечается, что инженерные сети сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, эксплуатация возможна лишь при условии значительного капремонта. Стартовая цена лота составляет почти 23 миллиона рублей.