Америка у вас на кухне: где быстро и удобно заказать доставку из США

Qwintry.Store – это интернет-магазин с большим ассортиментом американских продуктов . Здесь можно купить диетическое питание, витамины и БАДы, кофе и разнообразные сладости. Среди преимуществ магазина – не только тщательно подобранный ассортимент, но и удобная оплата, быстрая доставка.

В Qwintry.Store можно найти оригинальные американские товары, которые не продают в России и других странах СНГ. Интернет-магазин сотрудничает с торговыми марками Kirkland, RXbars, Laird, Mayorga Organics. А продукцию популярных производителей витаминов и БАДов здесь можно купить дешевле, чем в аптеках.

Кроме того, на сайте представлены зёрна, которые трудно найти даже в лучших российских кофейнях. Например, продукцию торговых марок Candy Tiger, Cafe Britt. Вы сможете купить 250-граммовую пачку, стоимость которой будет ниже, чем в России. Сладкоежки также оценят изысканные зарубежные конфеты и печенье по приемлемым ценам.

Доставка организована напрямую из Америки. Возможны несколько вариантов:

Курьер. Это быстрый и безопасный метод курьерской доставки, с оптимальным соотношением сроков и цены. Курьер привезёт посылку на указанный вами адрес.

Это быстрый и безопасный метод курьерской доставки, с оптимальным соотношением сроков и цены. Курьер привезёт посылку на указанный вами адрес. Самовывоз. Это оптимальный выбор для тех, кому удобнее забрать заказ самостоятельно из ближайшего пункта выдачи заказов. Сеть пунктов выдачи насчитывает более пяти тысяч точек по всей России.

Это оптимальный выбор для тех, кому удобнее забрать заказ самостоятельно из ближайшего пункта выдачи заказов. Сеть пунктов выдачи насчитывает более пяти тысяч точек по всей России. USPS First Class. Это недорогая международная почтовая доставка, доступная для таких заказов, где вес товара не превышает 1,5 кг.

Заказы, доставляемые методами Qwintry Delivery в Россию, проходят процедуру таможенного оформления для экспресс-грузов, согласно таможенному законодательству Таможенного Союза.