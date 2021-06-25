Америка у вас на кухне: где быстро и удобно заказать доставку из США

Qwintry.Store – это интернет-магазин с большим ассортиментом американских продуктов. Здесь можно купить диетическое питание, витамины и БАДы, кофе и разнообразные сладости. Среди преимуществ магазина – не только тщательно подобранный ассортимент, но и удобная оплата, быстрая доставка.
В Qwintry.Store можно найти оригинальные американские товары, которые не продают в России и других странах СНГ. Интернет-магазин сотрудничает с торговыми марками Kirkland, RXbars, Laird, Mayorga Organics. А продукцию популярных производителей витаминов и БАДов здесь можно купить дешевле, чем в аптеках.
Кроме того, на сайте представлены зёрна, которые трудно найти даже в лучших российских кофейнях. Например, продукцию торговых марок Candy Tiger, Cafe Britt. Вы сможете купить 250-граммовую пачку, стоимость которой будет ниже, чем в России. Сладкоежки также оценят изысканные зарубежные конфеты и печенье по приемлемым ценам.
Доставка организована напрямую из Америки. Возможны несколько вариантов:
- Курьер. Это быстрый и безопасный метод курьерской доставки, с оптимальным соотношением сроков и цены. Курьер привезёт посылку на указанный вами адрес.
- Самовывоз. Это оптимальный выбор для тех, кому удобнее забрать заказ самостоятельно из ближайшего пункта выдачи заказов. Сеть пунктов выдачи насчитывает более пяти тысяч точек по всей России.
- USPS First Class. Это недорогая международная почтовая доставка, доступная для таких заказов, где вес товара не превышает 1,5 кг.
Заказы, доставляемые методами Qwintry Delivery в Россию, проходят процедуру таможенного оформления для экспресс-грузов, согласно таможенному законодательству Таможенного Союза.
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