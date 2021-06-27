Воскресенье, 27 Июнь, 18:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,17
€ 86,19
24°


5451291 +20538
Обь
342см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

У летучих мышей в Индии нашли опасный вирус

, ИА "Амител"
Обычно его обнаруживают у лис и мышей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специалисты Национального института вирусологии Индии выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Об этом сообщает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения считает вирус, который обычно находят у лисиц и мышей, одним из самых опасных в мире. Он передаётся людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна заражённого животного. 

Лекарства от этого вируса в мире нет до сих пор. Летальность среди заражённых составляет от 40% до 75%. В Индии ранее выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Ещё дважды – в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
18:56
В Москве неизвестные напали на комика Идрака Мирзализаде 0
18:19
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
17:41
Барнаульские активисты провели второй пикет против сноса Речного вокзала 1
17:18
У летучих мышей в Индии нашли опасный вирус 0
16:54
Женщины подрались в Домодедово из-за социальной дистанции 2
16:17
С 1 июля пенсию можно будет получить только на карту "Мир" или наличными 0
15:52
Всероссийский крестный ход начался в Алтайском крае 9
15:17
Мать четверых детей жёстко выволокли из московского МФЦ из-за снятой маски 13
14:54
Беженка из Северной Кореи рассказала об условиях содержания в трудовых лагерях 10
14:17
Серьёзное ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе в Алтайском крае 5
13:57
Обязательную вакцинацию для некоторых групп людей ввели в Бурятии 0
13:26
Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение коронавируса 3
12:48
Машины с громкоговорителями вновь предупреждают бийчан о ковидных ограничениях 3
12:20
Необъяснимые боли в организме могут быть симптомом недостатка витаминов 0
11:55
166 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 29
11:22
В барнаульском микрорайоне Спутник перекрыли улицу 0
10:48
Популярные виды зелени могут быть очень опасны для кожи 2
10:11
В Рубцовске полицейские задержали закладчиков с товаром 0
09:54
Юрист рассказал о важном нюансе новых детских выплат 2
09:19
Почти 140 домов отключили от газа по решению суда в Бийске 2
08:48
Роспотребнадзор обновил рекомендации для контактировавших с заражёнными коронавирусом 6
08:11
Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса 15
07:47
Барнаульцы недовольны толпами людей без масок в автобусах 76
07:16
Амур не спит. Астрологи назвали знаки зодиака, которые ещё встретят любовь этим летом 0
06:41
Странные и смешные фотографии общественного транспорта 1
06:10
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 27 июня 1
23:31
Такой день. Массовая продажа батутов в Бийске и много вопросов Путину 3
22:29
Один человек погиб и двое пострадали во время стрельбы в Ивановской области 3
21:31
Пьяный водитель в алтайском селе чуть не сбил детей и протаранил сарай 5
20:34
Бийские предприниматели начали массово продавать батуты 1
19:51
Сборные Уэльса и Дании сыграют в первом матче стадии плей-офф чемпионата Европы 0
19:09
Массовое ДТП произошло в спальном районе Барнаула 1
18:52
Барнаульцы рассказали о нескольких серьёзных ямах на дорогах города 6
18:12
Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот 7
17:51
В Барнауле на ремонт объектов ЖКХ выделили 2,1 млрд рублей 1
17:18
Впервые с января в России выявили свыше 21 тысячи случаев заражения коронавирусом 0
16:58
В США полицейского приговорили к 22,5 года колонии за убийство Джорджа Флойда 4
16:14
Алтайские полицейские помогли жительнице Перми найти интернет-мошенника 1
15:17
Алтайский край попал в список лидеров по числу вопросов на прямую линию с Путиным 15
14:54
Власти США назвали НЛО угрозой нацбезопасности 0
14:19
Тысячи людей без масок пришли на "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 19
13:55
"Великая депрессия станет "детской игрушкой". Экономисты предрекают мировой кризис 4
13:25
Необходимый, но щадящий. Как в Алтайском крае относятся к ужесточению противоковидных мер 22
12:51
Барнаулец зарезал младшего брата после застолья 4
12:14
Прирост продолжается. Свыше 150 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 32
11:42
Жители Алтая смогут ставить недвижимость на учёт и получать на неё права одновременно 0
11:06
На Алтае два рецидивиста обокрали предприятие и продали украденное "за копейки" 0
10:42
Состояние певицы МакSим ухудшилось 4
10:06
Как оформить новую выплату родителям-одиночкам и каков её размер в Алтайском крае? 8
09:41
Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.