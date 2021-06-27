У летучих мышей в Индии нашли опасный вирус

Специалисты Национального института вирусологии Индии выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Об этом сообщает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения считает вирус, который обычно находят у лисиц и мышей, одним из самых опасных в мире. Он передаётся людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна заражённого животного.

Лекарства от этого вируса в мире нет до сих пор. Летальность среди заражённых составляет от 40% до 75%. В Индии ранее выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Ещё дважды – в 2018 и 2019 годах в штате Керала.