Власти защитили минимальный доход россиян от списания долгов

Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания долгов. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесли в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Должник может обратиться к судебным приставам со специальным заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума. После этого банки не смогут списывать долги с суммы, указанной в обращении заявителя.

Группа депутатов, которые стали инициаторами изменений, отмечает, что подобная мера поддержки стала дополнительной мерой поддержки уязвимых категорий россиян.

Ранее сообщалось, что россияне задолжали банкам более 10 трлн рублей, выданных в качестве ипотечных кредитов. За три года эта сумма выросли почти в три раза.