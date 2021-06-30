Власти защитили минимальный доход россиян от списания долгов

Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания долгов. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесли в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Должник может обратиться к судебным приставам со специальным заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума. После этого банки не смогут списывать долги с суммы, указанной в обращении заявителя.
Группа депутатов, которые стали инициаторами изменений, отмечает, что подобная мера поддержки стала дополнительной мерой поддержки уязвимых категорий россиян.
Ранее сообщалось, что россияне задолжали банкам более 10 трлн рублей, выданных в качестве ипотечных кредитов. За три года эта сумма выросли почти в три раза.
Комментарии
А без заявления ни как? обязательно создавать бумажную волокиту и мытарство людей по приставам, тем более в пандемию.
Лучше бы запретили раздавать кредиты этим незащищенным слоям! Нет денег значит и не с чего отдвать будет! Понахватают по 100тысяч под 1% в день и мечтают какие они крутые с новым телефоном и пивасом! но 100 тыс через год превращаются в 300, а телефон разбивается! И становится впадлу платить ростовщикам, а, когда приходят приставы, вспоминаются прожиточные минимумы!
А почему бы не написать, что закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года?
То есть практически все пенсионеры не будут платить по кредитам, так как не у многих пенсия больше прожиточного минимума. А следовательно микрофинансовые и банки им перестанут выдавать кредиты. Либо часть населения превратится в мошенников, понимая, что с них ничего не взыщут
30.06.2021 10:55
Nemo
не только пенсионеры, но еще и официально безработные и неофициально устроенные