На все случаи жизни: пять моделей функциональных смарт-часов до 10 тысяч рублей

Бренд Amazfit специализируется на изготовлении смарт-часов, фитнес браслетов и другой техники. В арсенале компании есть множество моделей под разные задачи: спортивные, классические и даже имиджевые. А выбрать для себя подходящий вариант можно в магазинах Mi Stores .

Для фитнеса, бега и плавания

Смарт-часы Amazfit Bip S имеют несколько преимуществ. Первое — дисплей: изображение всегда отображается на экране. При этом расход энергии небольшой: часы проработают на одном заряде до 40 дней в режиме обычного использования и до 90 дней в режиме часов.

Второе преимущество - это встроенный GPS модуль, который позволяет записывать трек. Это пригодится любителям бегать или кататься на велосипеде. От одного заряда часы способны записывать трек до 22 часов. В настройках можно выбрать одну из 10 спортивных программ. Есть водозащита 5АТМ.

Для покорения вершин

Обратите внимание на Amazfit T- Rex - устройство, незаменимое для туристов. Часы приспособлены для работы в экстремальных условиях при температуре от -40 до +70 градусов. В T- Rex также встроен GPS приемник с поддержкой GPS и GLONASS, что позволяет записывать трек перемещения. Заряда хватает на 20 часов непрерывной записи.

Сами часы от полного заряда способны проработать до трех недель. Спортивных программ здесь 14, включая плаванье и катание на лыжах.

Для стильного образа

Amazfit GTR 47mm привлекает внимание корпусом из стали или алюминия в сочетании с керамикой и кожаным ремешком. Круглый AMOLED дисплей с функцией Always On всегда активен. Время работы от одного заряда — до 24 дней.

Здесь предлагают широкий набор спортивных режимов, отслеживание шагов и пульса, уведомления на экран, а также вспомогательные функции вроде управления музыкальным плеером.

Для тех, кому не нужно ничего лишнего

Amazfit GTS 2 e и Amazfit GTR 2 e — более упрощенные модели. В этих часах спортивного и классического стиля есть оптический датчик пульса BioTracker PPG 2, акселерометр, датчик уровня кислорода в крови, гироскоп, датчик внешнего освещения и температурный датчик. Есть поддержка навигации GPS + GLONASS.

По "железу" здесь все аналогично более старшим моделям: AMOLED экран с разрешением 442 × 348 у GTS 2e и 454 х 454 у GTR 2e , автономность — до двух недель.

Купить смарт-часы от Xiaomi можно в фирменных магазинах бренда, а также онлайн на сайте mi - stores . ru . Здесь только официальные техника, изготовленная и сертифицированная для России. Гарантия на все товары — от 12 до 18 месяцев. Сделать предварительный заказ можно по телефону +7 991-427-55-28.

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