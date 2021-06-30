Среда, 30 Июнь, 13:41

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,37
€ 86,2
22°


5493557 +0
Обь
332см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

Песков: Путин готов сделать все для защиты страны

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь российского президента попросил не обсуждать сценарии возможного удара по кораблям НАТО
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин готов на все для защиты страны. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, мог бы глава государства отдать приказ ударить по кораблям НАТО в случае нарушения границ РФ.

В интервью телеканалу "Россия 24" представитель Кремля попросил не обсуждать сценарии такого рода, поскольку "иногда слова материализуются".

"Но всегда нужно знать одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", — отметил Песков.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь, после чего тот покинул границы.

Напомним, 30 июня президент Владимир Путин проведет очередную "Прямую линию". Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире сразу нескольких телеканалов.

Как задать вопрос главе государства и где можно будет увидеть (и услышать) его ответы, читайте в материале amic.ru.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.06.2021 13:22
АБОРИГЕН

Он готов сделать всё, чтобы удержаться у власти. Ведь мосты он все за собой сжег.

30.06.2021 13:23
гость

И для защиты страны подписал закон, разрешающий оставлять на Западе доходы от вывоза золота, металлов и зерна.

30.06.2021 13:26
- гость -

Я бы на его месте заказал еще один дворец, но в Крыму. И что бы с двумя аквадискотеками.

30.06.2021 13:27
- гость -

"Но всегда нужно знать одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется"

как-то двусмысленно выглядит что сразу возникает вопрос: "нашей страны - это какой страны?"..

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
13:40
Три дня в очереди за прививкой, или Как проходит массовая вакцинация от COVID на Алтае 0
13:26
Подкараулил. В СК рассказали о зверском убийстве алтайской учительницы 0
13:13
Песков: Путин готов сделать все для защиты страны 4
13:01
Вижу – не вижу. Как понять, что пора проверять зрение. Инфографика 0
12:48
Виктор Томенко возглавит список "Единой России" на выборы в АКЗС 7
12:36
Футбольные чудеса. Известны все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу 3
12:24
Губернатор Алтайского края работал с повышенной температурой после прививки от ковида 10
12:13
Застройщик Речного вокзала объяснил, зачем снимает асфальт рядом с набережной Оби 8
12:03
На все случаи жизни: пять моделей функциональных смарт-часов до 10 тысяч рублей 0
11:50
Регионы России, где уже введена обязательная вакцинация. Карта 8
11:38
Более восьми тысяч. Рекордное число человек вакцинировали в Алтайском крае за сутки 1
11:27
Еще один двор начали благоустраивать в Барнауле 2
11:15
Магия трех озер: в Барнауле организуют туры в Завьялово 0
11:04
В Алтайском крае за сутки выявили 177 случаев COVID-19 0
10:51
Роспотребнадзор рекомендует носить маски и соблюдать дистанцию даже после вакцинации 12
10:42
Алтайских предпринимателей призвали организовать массовую вакцинацию на предприятиях 32
10:29
Алтайские полицейские разоблачили мнимых работников банка 2
10:15
Праздник для всех: барнаульцам подарят три часа бесплатного катания на колесе обозрения 0
10:05
Россиянам рассказали, опасна ли ревакцинация от ковида 17
09:54
Пассажирский автобус протаранил столб на площади Спартака в Барнауле. Обновлено 8
09:45
Сборная Украины прошла в 1/4 чемпионата Европы, забив на 121 минуте 18
09:31
Девочка погибла при обрушении строящегося дома в Новосибирске 16
09:18
Умер президент Детской футбольной лиги, уроженец Алтая Виктор Горлов 0
09:05
Власти защитили минимальный доход россиян от списания долгов 6
08:55
"Ожидали большего". Эксперты о том, что изменилось спустя год поправок в Конституцию 9
08:42
Военные вновь перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
08:29
Аналитики прогнозируют обвал рубля из-за третьей волны COVID 10
08:16
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности соли 4
08:03
Где-то прибавят, где-то убавят. Как в Барнауле изменятся тарифы на коммунальные услуги 10
07:55
Как россияне будут отдыхать в 2022 году? 1
07:37
Эко-тропа и собачий городок. В парке "Изумрудный" начали новый этап реконструкции 5
07:19
Как и где задать вопрос президенту Владимиру Путину на прямую линию? 34
07:02
Третья волна. "Антимасочники" вновь устроили скандал в барнаульском трамвае 52
06:51
Нестандарт, или Проблемы высоких людей 4
06:38
Тунгусский метеорит. Тайна, покрытая лесом 6
06:18
Сегодня состоится "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным 6
06:03
32-градусная жара и грозы обрушатся на Алтайский край 30 июня 2
23:54
Такой день. Гибель трех человек на трассе и начало аномальной жары в Алтайском крае 0
23:18
Директора компании из Барнаула осудили за подделку документов о займе на 3 млн рублей 0
22:50
Клипмейкер МакSим скончался от коронавируса 4
22:20
14-летняя девочка пропала в Барнауле 0
21:45
Миллион доз вакцины "КовиВак" выпустили в гражданский оборот 2
21:17
Дольщикам проблемного ЖК "Парковый" пообещали жилье к зиме 4
20:46
Гицбург заявил об особой опасности индийского штамма коронавируса 1
20:11
Водитель "Жигулей" сбил ребенка-велосипедиста в Барнауле 1
19:57
В Горном Алтае коронавирусом переболели 17 тысяч человек 0
19:38
Жителей Алтайского края предупредили о неделе аномальной жары 2
19:17
"Победа" запускает прямые рейсы из Барнаула в Москву со 2 июля 1
18:55
Германия запретила въезд россиянам из-за распространения опасных мутаций COVID-19 0
18:36
Бывшего ведущего агронома и госинспектора алтайского Россельхознадзора осудят за взятки 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.