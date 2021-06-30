Песков: Путин готов сделать все для защиты страны

Президент России Владимир Путин готов на все для защиты страны. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, мог бы глава государства отдать приказ ударить по кораблям НАТО в случае нарушения границ РФ.

В интервью телеканалу "Россия 24" представитель Кремля попросил не обсуждать сценарии такого рода, поскольку "иногда слова материализуются".

"Но всегда нужно знать одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", — отметил Песков.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь, после чего тот покинул границы.

Напомним, 30 июня президент Владимир Путин проведет очередную "Прямую линию". Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире сразу нескольких телеканалов.

Как задать вопрос главе государства и где можно будет увидеть (и услышать) его ответы, читайте в материале amic.ru.