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Рекордно низкие. ВТБ запускает льготные ставки по ипотеке с господдержкой

, ИА "Амител"
Запуск программы планируют на конец июля

ВТБ вместе с партнерами-застройщиками запускает льготные ставки по ипотеке с господдержкой. Ставка банка будет ниже установленной в постановлении Правительства. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Международного финансового конгресса Банка России. 

Госпрограмма на новостройки, запущенная в апреле 2020 года, была временной мерой. Она должна была поддержать население и строительный бизнес в непростое для экономики время.

"Изначально программа пользовалась максимальным спросом со стороны населения и оказала значимое влияние на рынок. В сегменте покупки новостроек ее вес составил свыше 80-90%, а в общем объеме выдачи ипотеки в стране – порядка 30%. Это оказало влияние и на среднюю ставку по ипотеке, которая сегодня приблизилась к рекордно низким 7%", – отметил Анатолий Печатников. 

По словам топ-менеджера, сейчас разумно переходить на следующий этап и снижать степень участия государства в субсидировании ставок, плавно выбирая рыночное регулирование сегмента.

"В 2020 году доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 66%, на вторичном – 43%. По сути, это основа для улучшения жилищных условий населения и роста ввода жилья до 1 млрд кв. метров к 2030 году. Поэтому, учитывая значение льготных условий и изменение параметров программы после 1 июля, ВТБ предложит собственные льготные ставки", – добавляет Анатолий Печатников.

 Зампред ВТБ подчеркнул, что модернизация программы господдержки после 1 июля изменит ее долю на рынке, которая может достигать порядка 15% по объему. При этом по-прежнему сохранится доступность программы для массового потребителя в тех регионах, которые в этой поддержке нуждаются.

"Для строительного сектора крайне важна определенность для прогнозирования спроса на новое строительство. Поэтому мы уверены, что сохранение программы в измененном виде в среднесрочной перспективе позитивно отразится на объеме запуска новых проектов и вводе жилья", – комментирует Анатолий Печатников

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев 2021 года банк нарастил продажи жилищных кредитов на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оформив 132 тысяч сделок более чем на 400 млрд рублей. По итогам этого года ВТБ намерен довести объем выдач жилищных кредитов до 1,2 трлн рублей, обеспечив прирост в пределах 30%. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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