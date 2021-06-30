Барнаулец вымогал деньги у жительницы Алтайского края, шантажируя интимными фото

46-летняя жительница Алтайского края обратилась в полицию с заявление о том, что ее шантажируют интимными фотографиями, которые она высылала собеседнику по переписке. Злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Как было установлено в ходе разбирательства, женщина зарегистрировалась на сайте знакомств и начала активную переписку с одним из пользователей. В один момент заявительница не устояла перед просьбами поделиться фотографиями интимного характера и отправила их виртуальному другу", — говорится в сообщении.

После этого женщине написал незнакомец и сообщил, что взломал ее страницу и завладел интимными кадрами. Он потребовал от нее три тысячи рублей в обмен на то, что снимки никто не увидит, однако вместо этого женщина обратилась к правоохранителям.

Полицейские установили личность анонима — им оказался 28-летний житель Барнаула. Мужчина признал свою вину и рассказал, что не намеревался распространять фотографии, а просто рассчитывал получить деньги. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.